Minden lefagyott: egy férfi felmászott a Szabadság hídra - Fotó

Megdöbbentő sajtóinformációk kezdtek terjedni csütörtökön a délutáni órákban. Pontosabban 16 óra körül érkezett arról egy bejelentés, hogy egy férfi felmászott a Szabadság hídra.
Ezt erősíti meg a BKK Info is, mely közleményében tájékoztatta arról az embereket, hogy a budai hídfő közelében hatósági intézkedés van folyamatban, ezért a két irány forgalma felváltva haladhat jelenleg.
Azt egyelőre nem tudni, hogy öngyilkossági kísérletről van-e szó, de kollégánk már elindult a helyszínre, hogy kiderítse pontosan mi történt. Illetve már egy helyszíni fotót is kaptunk a Szabadság hídra felmászott férfiről.
Itt olvasható a BKK teljes tájékoztatása:
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.