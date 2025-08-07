Minden lefagyott: egy férfi felmászott a Szabadság hídra - Fotó

Megdöbbentő sajtóinformációk kezdtek terjedni csütörtökön a délutáni órákban. Pontosabban 16 óra körül érkezett arról egy bejelentés, hogy egy férfi felmászott a Szabadság hídra.

Ezt erősíti meg a BKK Info is, mely közleményében tájékoztatta arról az embereket, hogy a budai hídfő közelében hatósági intézkedés van folyamatban, ezért a két irány forgalma felváltva haladhat jelenleg.

Azt egyelőre nem tudni, hogy öngyilkossági kísérletről van-e szó, de kollégánk már elindult a helyszínre, hogy kiderítse pontosan mi történt. Illetve már egy helyszíni fotót is kaptunk a Szabadság hídra felmászott férfiről.

/ Fotó: Bors

Itt olvasható a BKK teljes tájékoztatása: