"Megbántottam magamat és a szeretteimet" - a híres zenész függőségeiről rántotta le a leplet

A Backstreet Boys tagja, AJ McLean, őszintén mesélt a józanság felé vezető útjáról és jelenlegi állapotáról. Bár a zenész most élete egyik legjobb időszakát éli - mind lelkileg, mind szellemileg - ez nem mindig volt így.

Backstreet Boys' AJ McLean Gives Sobriety Update After Relapse https://t.co/ZVEMr81luA — E! News (@enews) July 11, 2025

A 47 éves zenész, a People magazinnak július 10-én adott interjúban elmondta, hogy élete pozitív irányba fordult azóta, hogy 2021-ben meghozta a nehéz döntést: felhagy az alkohollal és az önpusztítással.

AJ 20 évig küzdött alkohol és más függőségekkel és bár többször is próbált felhagyni velük, nem járt sok sikerrel. Most hetente többször is edzeni jár, egészségesen étkezik és egyensúlyban tartja a munkáját a családi életével.

AJ-nek két gyermeke van: a 12 éves Elliott és a 8 éves Lyric, akik volt feleségétől, Rochelle McLeantől születtek. A józanság útjára egy arizonai utazás indította el, amit mentális egészsége érdekében tett meg.

Szerettem volna egy kicsit mélyebbre ásni a saját létezésemben, és igazán kideríteni, miért tettem azokat a dolgokat, amikkel megbántottam magamat és a szeretteimet.

– nyilatkozta az énekes.

Sokat dolgozott az önbecsülésén és azon is, hogy legyőzze a negatív gondolatokat. Bár elmondása szerint még mindig van min dolgoznia, ma már nem zavarja, ha valaki nem kedveli, hiszen tudja, hogy jó ember.

2021-es visszaesése, majd józanodása óta rengeteg pozitív változás történt az életében, és gondolkodásmódja is teljesen megváltozott. Hisz a mentális egészség fontosságában, és hálás magának, hogy képes volt ilyen döntést hozni saját magáért.