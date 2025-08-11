Veled is megtörténhet: Elhunyt egy 70 éves nagypapa, de az oka sokkal gyakoribb, mint gondolnánk

Tragédiával végződött egy 70 éves férfi luxusnyaralása Fuerteventurán, ahová Leslie Green családjával együtt azért utazott, hogy megünnepelje a születésnapját. Az ünneplés azonban hamar véget ért, miután Green üdülésük második hetén rosszul lett. Kórházba került, ahol megállapították, szepszissel és veseelégtelenséggel küzd. Ezt követően pedig hiába küzdöttek érte, nem sikerült megmenteni őt. Négy héten át feküdt ellátás alatt, de állapota csak romlott. Ez alatt pedig kiderült, félig nyers csirkét szolgáltak fel neki a szállodában, amely végül halálos szalmonellát okozott számára.

Szalmonella fertőzést kapott, belehalt. Fotó: Unsplash (illusztráció)

Leslie felesége, Julie szintén súlyosan megbetegedett, de ő csak egy hetet töltött kórházban. Ő volt az, aki elárulta, spanyol útjuk során mindig a hotel svédasztaláról étkeztek.

Szinte lehetetlen szavakba önteni az elmúlt hónapok történéseit, és megérteni Leslie halálát. Leslie egy szerető és gondoskodó férj és apa volt. Ő volt a legjobb barátom, és az élet nélküle sosem lesz ugyanaz. Még mindig nem tudom felfogni, hogy elmentünk nyaralni, de Leslie nem jött haza. Ő volt a családunk feje, akihez mindenki tanácsért és segítségért fordult

- nyilatkozta a 60 éves asszony, aki bármit megtenne azért, hogy férje újra köztük legyen. Kiemelte, majdnem beleroppant abba, amikor kiderült, mi okozta Leslie halálát:

Nehéz volt végighallgatni, de elhatároztam, hogy végigcsinálom, hogy ezzel is tisztelegjek Leslie emléke előtt. Csak remélni tudom, hogy azzal, hogy nyilvánosan beszélek róla, meg tudok akadályozni hasonló tragédiákat. Senkinek sem kívánom azt, amin Leslie keresztülment.

Julie azt is elmondta, nem csak a csirke volt számára fura, hanem például egyik nap a carbonara szósz is gyanúsan langyosnak tűnt. Hozzátette, azt se nagyon látta, hogy a személyzet rendszeresen kezet mosott volna. Azt azonban észlelte, hogy az újonnan készült ételeket állandóan összekeverték a már órák óta kint állt fogásokkal, írja a Mirror.