Szurkolókkal tömött repülő indult, hogy lássák Kokót! Kovács István visszatér a ringbe: újra bunyózik

„Világbajnoka van Magyarországnak! Profi, ökölvívó világbajnoka van... Kovács Istvánnak hívják!” – Azoknak, akik az előző évezredben születtek örökre az emlékezetükbe vésődtek ezek a sorok. A kép talán még mindig előttünk él: Kovács Kokó István páratlan karrierjét megkoronázva 2001. január 27-én Münchenben, a 12. menetben földre küldte a kíméletlenül keményen küzdő Antonio "Chelo" Díaz-t, majd bal karját az égbe emelve, óriásit üvöltve ünnepelte azt, ami előtte egyetlen magyarnak sem sikerült. Profi világbajnoki címet szerzett imádott sportágában, és végtelenül büszkévé tette több millió honfitársát.

Kovács Kokó István gyermekei újra láthatják apjukat a ringben (Fotó: MW archív)

Kovács Kokó Istvánt 23 évvel ezelőtt láthattuk így utoljára

A legendás napon, amikor övé lett a világbajnoki cím, mindenki azt gondolta, ez egy hosszú, éveken át tartó uralkodás kezdete, ám ebben a történetben lehet éppen az a szép, hogy nem élvezhettük örökké. Kokó ugyanis egy évvel később, 2002 februárjában bejelentette visszavonulását. A hír sokkolta a közvéleményt, sokan képtelenek voltak felfogni, hogy nem látják többé öklözni a bajnokot, aki stílusosan búcsúzott mindannyiunk álmaitól. 2002. április 20-án a lengyelországi Gdanskban, egy nemzetközi gálán, az amerikai Steve Trumble ellen zárta le mesébe illő történetét, természetesen kiütéssel.

Kovács Kokó István nem tudott, és talán nem is akart úgy visszavonulni, mint korábban bárki más! Lengyelországba többszáz magyar kísérte el, amíg egyesek autókkal poroszkáltak az idegen csarnok felé, addig mások külön szurkolói repülőjárattal utaztak, hogy az utolsó csatában is bajnokunk mögött álljanak.

A búcsú azonban mindig fájdalmas. A korábban "Ria-ria,Hungária!" és "Hajrá Kokó!" rigmusoktól felrobbanó lelátó ezúttal feszült csöndben figyelte, ahogy a magyarok első szupersztárja a jól megszokott Carmina Burana: O Fortuna drámai taktusai helyett a Hazám, hazám című áriára vonult be. Ez láthatóan magát Kokót is feldühítette, aki egyből nekiesett ellenfelének... az amerikai pedig a második menetig bírta.

Ennek már 23 éve. De, hogy emlékszik vissza maga a bajnok?