Hátborzongató: A fiatal nő hónapokra eltűnt, majd amikor előkerült, sokkolta az egész családot!

Egy 21 éves nő, Kaura Taylor Texasból tűnt el hónapokkal ezelőtt, nyomtalanul. Nemrég azonban Skóciában bukkantak rá, ahol egy magát „elveszett törzsnek” nevező csoport tagjaként él, „Asnat of Atehene” és „Lady Safi” néven. A „Kubalai Királyság” vezetői, a 36 éves King Atehene és felesége, a 43 éves Queen Nandi szerint őseik földjét vették vissza a Jedburgh környéki erdőkben.

A hónapokra eltűnt 21 éves nő ismét előkerült, ami sokkolta az egész családot / Fotó: AFP

A nő hónapokig nem adott jelet magáról, nem véletlenül

A Kaura családja kétségbeesetten próbálta elérni lányukat, de eredménytelenül. A fiatal nő viszont azt állítja, nem eltűnt, hanem önként döntött úgy, hogy maga mögött hagyja családját, akiket bántalmazónak és mérgezőnek nevezett.

Családja azonban másként emlékszik. Szerintük Kaura vallásos, védett környezetben nőtt fel, és a „törzset” egy középiskolai ismeretség révén találhatta meg. Másik nagynénje, Vandora Skinner szerint Kaura májusban tűnt el, nyolc hónapos kislányát hátrahagyva és hiába próbálta megtudni, hová ment, többé nem kapott választ.

A családot különösen megdöbbentette, amikor Kaura egy videóban azt mondta: a „Király” második felesége lett. A felvételeken látható, amint tűz körül táncolnak, rituálékat végeznek, és Kaura meghajol a vezetők előtt.

King Atehene filozófiája szerint:

Egyszerű életet élünk, visszatérünk az ártatlansághoz. A teremtőtől kapjuk az ételt és a védelmet, a föld senki másé

- olvasható az UNILAD cikkében.

A család úgy véli, Kaura május 25-én utazott be az Egyesült Királyságba turistavízummal, amely novemberben lejár. Remélik, hogy ekkor visszatér Texasba. Az ügyben a skóciai hatóságok és a rendőrség is érintett, a helyi önkormányzat pedig támogatási lehetőségeket kínál a fiatal nőnek.