Hetekre eltűnt a szeretett nagymama, aki csak pihenni ment - Túl későn találtak rá

A 85 éves nagymama, Juanita Rosa augusztus elején hetekre eltűnt. A családja szerint aznap, augusztus 4-én még reggelizett két fiával, majd hazament, hogy lepihenjen. Ezt követően senki sem látta többé.

A 85 éves nagymama nyomtalanul eltűnt, hiába várta jelentkezését a családja / Fotó: Dorde Krstic / Shutterstock (Illusztráció)

A nagymama eltűnése nagyon megijesztette a családot

Augusztus 22-én, pénteken kora délután érkezett bejelentés a wisconsini Superior rendőrségéhez egy erdős területen álló járműről. A kocsi egy ATV-nyomon mintegy 200 méterre volt az úttól. Hamar kiderült, hogy az autó az eltűnt Juanita Rosáé. A rendőrök azonban nem találták a nőt a közelben, ezért a St. Louis megyei mentőcsapat segítségét kérték, és átfésülték a Superior Városi Erdőt.

Néhány órán belül egy keresőkutyának sikerült rábukkannia Rosa holttestére, amely nagyjából negyed mérföldre volt az autójától. A hatóságok közölték, hogy idegenkezűségre utaló nyomot nem találtak. Halálának pontos körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A családtagok szerető, humoros nagymamaként emlékeznek vissza rá. A rendőrség közleményében együttérzését fejezte ki a hozzátartozóknak, és köszönetet mondott a mentőalakulatoknak és a megyei seriffhivatalnak az erőfeszítéseikért.

Rosa családja a Northern News Now helyi híroldalnak kiadott nyilatkozatában háláját fejezte ki mindazoknak, akik segítettek a keresésben, imádkoztak értük, vagy megosztották az eltűnés hírét. Mint írták, a közösség és a hatóságok kitartó támogatása adott nekik erőt ebben a nehéz időszakban.

Nyilatkozatukban arra is felhívták a figyelmet, hogy az emberek soha ne mulasszák el kimondani szeretteiknek, mennyire fontosak számukra:

Az élet törékeny, és ezeket a szavakat sosem lehet elégszer elmondani

- olvasható a People cikkében.