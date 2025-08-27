Eltűnt egy 8 és 13 éves testvérpár Enesén

A rendőrség a lakosság segítségét kéri Rácz Armandó és Balogh Amanda Krisztina megtalálásához.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a gyámjuk augusztus elején elvitte a gyermekeket egy Enesén élő ismerőséhez. A testvérek azonban innen elmentek valahova, és sem ide, sem pedig a gyám szili otthonába nem érkeztek vissza, és életjelet sem adnak magukról.
Krisztina 170 centi magas, kissé kövérkés testalkatú, és barna színű vállig érő haja és barna szeme van. Utoljára rövid fekete nadrágot, fehér pólót és rózsaszín papucsot viselt.
Armandó 150 centi magas, vékony testalkatú, szőkésbarna, rövid, oldalt felnyírt hajú, barna szemű fiú. Előfordult már azonban, hogy kopaszra vágatta a haját. Legutoljára egy fehér kis inget, rövid fekete nadrágot, s fehér Nike sportcipőt viselt - írja a police.hu
A Csornai Rendőrkapitányság azt kéri, hogy aki a gyerekek tartózkodási helyéről, vagy eltűnésének körülményéről információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon. Névtelenség megőrzése mellett bejelentést tehetnek továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111 telefontanú, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
