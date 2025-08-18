„Az egyik barátom a harmadik házasságára készül: elmondjam neki, miért tart itt?”

Egy nő számolt be arról, hogy a férje legjobb barátja, akit most nevezzünk Herb-nek (más néven a nő szerint „Mr. Filléres”), harmadszor is nősül. A férfi szervezi az esküvőt, és olyan ötltete támadt, amitől a vendéglistán szereplő nő már most kiborult. A férfi azt találta ki, hogy a vendégek fizessék ki a saját ételfogyasztásukat. Szerinted ez jogos kérés?

A pár barátja tudja, hogy ez az esküvő is kudarcra van ítélve / Fotó: © Pixabay (képünk illusztráció)

Esküvői költségek: dráma az előkészületeknél

Mondtam a férjemnek, hogy Herb ezzel megint kudarcra ítéli magát. Arról nem is beszélve, hogy menyasszonyával házassági szerződést akar aláíratni, ahogy az előző két feleségével is. Már a gondolattól is fel vagyok háborodva. A vendégeknek is vannak költségeik, és mit fog gondolni a menyasszonya, ha sokan inkább lemondják a részvételt, vagy nem visznek ajándékot?

- vetette fel a nő, aki legszívesebben kioktatná Herb-et az esküvői illemtanról, de férje miatt nem teszi.

Pedig egyébként nagyon rendes, udvarias ember. De biztosan tudom, hogy a fukarsága miatt ment tönkre a második házassága és egy utána következő kapcsolata is. Mindkét nő rengeteget panaszkodott nekem, mielőtt végleg elhagyta. Elmondjam Herbnek, hogy mire vigyázzon?

- kért tanácsot a barát.

A nypost.com szakértője szerint a leírtak alapján Herb nem tudatlanságból viselkedik így, ezért ezt javasolta: