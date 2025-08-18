"A legjobb apa volt" - nehezen kapott levegőt, holtan esett össze a családapa

Online vásárolt pók okozott tragédiát Merseyside-on. A 38 éves Mark Anthony Kirby Angliából, Prescotból ugyanis belehalt egy mérges pók csípésébe, amelyet halála előtt csupán néhány héttel korábban vett az interneten. Gyermekei édesanyja, Kayleigh Gill elmondása szerint Mark egy skóciai útjuk során lett rosszul. Nem hitte azonban, hogy nagy a baj. Még vacsora közben is viccelődött, azonban pár nappal később már influenzához hasonló tünetek is jelentkeztek nála: láz és ízületi fájdalmak. Augusztus 2-án, halála napján pedig már nehézlégzésre is panaszkodott, majd hirtelen összeesett. Mentőt hívtak hozzá és próbálták újraéleszteni, de az életét már nem lehetett megmenteni.

Vicces, gondoskodó, közvetlen ember volt, igazi társasági lény. A legjobb apja volt a két gyermekünknek. Néhány héttel ezelőtt öt pókot vett az interneten, teljesen odavolt értük. Azt hiszem, azért vette őket, mert egyedül élt. Érdekes volt, mert amikor még együtt voltunk, rettegett tőlük. Bár szakítottunk, a legjobb barátok maradtunk. Gyermekeink mindennél többet jelentettek számára

- közölte Kayleigh, aki 16 évig alkotott egy párt Markkal.

Habár a halotti vizsgálatok és a boncolási eredmények egyértelműen még nem közölték, hogy a családapa halálát pókcsípés okozta, családja biztos benne, hogy ez okozta a tragédiát.

Mark a halála előtt mesélt nekem a csípésről, ami után azonnal mondtam neki, hogy menjen kórházba, de nem ment

- közölte Mark 18 és 17 éves fiainak az anyja, majd hozzátette.

Az embereknek nem szabadna ilyen pókokat vásárolniuk az interneten. Arról nem is beszélve, engedélyhez kellene kötni a tartásukat

- idézte őt a DailyStar. Az egyelőre nem tudni, hogy Mark pontosan milyen pókot vásárolt az interneten.