Rendkívüli készültség: gázolt a villamos Budapesten, sokkban vannak az emberek

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 08:21 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 18. 08:35
A mentők már a helyszínen vannak.
Elütött egy embert egy villamos Budapesten, a XIX. kerületben, az Üllői úton, a Fő utca és a Batthyány utca közötti szakaszon. A fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek ki a baleset műszaki mentési munkálataihoz. Kiemelték a szerencsétlenül járt embert, majd átadták a mentőknek - írja a Katasztrófavédelem.

A baleset miatt az 50-es villamos a Villanytelep és a Határ út között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak a közlekedők.

 

