Retró krimi: pont 19 éve szabadult ki Natascha Kampusch, története máig felfoghatatlan

1998. március másodikán a tízéves kislány elindult iskolájába a bécsi otthonából, de sosem érkezett meg oda. Csak hosszú évek után derült ki a megdöbbentő igazság arról, mi történt Natascha Kampusch-al.
A rendőrség nagy erőkkel kezdte keresni a kislányt. Arra gyanakodtak, hogy elrabolták. Nyomozásuk során legalább 776 furgont átkutattak, nyomokat keresve, de nem találtak semmit.
A vizsgált járművek között volt az akkor harmincöt éves Wolfgang Přiklopil kocsija is, aki alig fél órányi autóútra lakott Bécstől, az alig pár ezer lakosú Strasshof an der Nordbahn városában.
A férfi akkor azt közölte a rendőrséggel, hogy az elrablás napján egyedül volt a házában, a furgont pedig mindössze arra használja, hogy a felújítás alatt álló házától elszállítsa a törmeléket. A hatóságok hittek neki. Mint később kiderült, ez végzetes hiba volt.
Natascha évekkel később elmondta, hogy azon a márciusi reggelen iskolába menet egy férfira lett figyelmes, aki egy fehér furgon mellett állt. Amikor azonban elhaladt volna mellette, a férfi berántotta a lányt a furgonba, és elhajtott vele. Ez a férfi Wolfgang Priklopil volt.
Přiklopil, Nataschával a furgonjában, a saját házához hajtott. A garázsépülete alatt három méterrel volt egy alig öt négyzetméteres pincéje, aminek a bejáratát egy szekrény takarta el. A helyiségnek nem voltak ablakai, és teljesen hangszigetelt volt. Kívülről volt szabályozható a világítás és a levegőztetés. Přiklopil ide zárta be a tízéves kislányt.
Natasha elbeszélésből tudjuk, min kellett keresztülmennie fogsága évei alatt.
Přiklopil rendszeresen megverte, éheztette és szexuálisan bántalmazta.
Fogságának első hat hónapjában Natascha egy pillanatra sem hagyhatta el a pincét. A férfi idővel megenyhült, és a lányt beengedte a házba napközben, később a lány már az udvarra is kimehetett.
2006. augusztus 23-án Přiklopil újra kiengedte az akkor már 18 éves Nataschát az udvarra. Megcsörrent Přiklopil telefonja, és arrébb ment beszélni. A lány meglátta a lehetőséget, rohanni kezdett, és így sikerült megszöknie fogságából. Elrablója, az akkor már negyvennégy éves Wolfgang Přiklopil még aznap egy vonat elé vetette magát.
Szabadulása után a lány igazi médiaszenzáció lett, mindenki vele akart interjút készíteni. Elsőként az osztrák ORF csatornával beszélt, akik aztán az interjút százhúsz országnak adták el. 2010-ben végül maga is írt egy könyvet, 3096 nap címmel, ami a fogságáról szólt.
Nataschának sok munkával sikerült feldolgoznia, ami vele történt. Műsorvezetőként kezdett dolgozni az osztrák Plus 4 csatornánál, egy beszélgetős show házigazdája lett. Később megvette azt a házat, ahol Přiklopil fogva tartotta. Elmondása szerint a lebontás elől akarta megmenteni, mivel ez a hely fontos szerepet játszott addigi életében.
Azonban a pincét, ahol raboskodott, földdel töltötte fel, ezzel megsemmisítve azt.
