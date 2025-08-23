Retró krimi: pont 19 éve szabadult ki Natascha Kampusch, története máig felfoghatatlan

1998. március másodikán a tízéves kislány elindult iskolájába a bécsi otthonából, de sosem érkezett meg oda. Csak hosszú évek után derült ki a megdöbbentő igazság arról, mi történt Natascha Kampusch-al.

Natascha Kampusch mindössze tíz éves volt az elrablása idején Fotó: AFP

Natascha Kampusch elrablóját időben elkaphatták volna, ha a rendőrök nem olyan hiszékenyek

A rendőrség nagy erőkkel kezdte keresni a kislányt. Arra gyanakodtak, hogy elrabolták. Nyomozásuk során legalább 776 furgont átkutattak, nyomokat keresve, de nem találtak semmit.

A vizsgált járművek között volt az akkor harmincöt éves Wolfgang Přiklopil kocsija is, aki alig fél órányi autóútra lakott Bécstől, az alig pár ezer lakosú Strasshof an der Nordbahn városában.

A férfi akkor azt közölte a rendőrséggel, hogy az elrablás napján egyedül volt a házában, a furgont pedig mindössze arra használja, hogy a felújítás alatt álló házától elszállítsa a törmeléket. A hatóságok hittek neki. Mint később kiderült, ez végzetes hiba volt.

Natascha évekkel később elmondta, hogy azon a márciusi reggelen iskolába menet egy férfira lett figyelmes, aki egy fehér furgon mellett állt. Amikor azonban elhaladt volna mellette, a férfi berántotta a lányt a furgonba, és elhajtott vele. Ez a férfi Wolfgang Priklopil volt.

Natascha Kampusch elrablója 35 éves volt, amikor a kislányt bezárta Fotó: AFP

Natascha Kampusch egy pincében élte át a legmélyebb földi poklot

Přiklopil, Nataschával a furgonjában, a saját házához hajtott. A garázsépülete alatt három méterrel volt egy alig öt négyzetméteres pincéje, aminek a bejáratát egy szekrény takarta el. A helyiségnek nem voltak ablakai, és teljesen hangszigetelt volt. Kívülről volt szabályozható a világítás és a levegőztetés. Přiklopil ide zárta be a tízéves kislányt.

Natasha elbeszélésből tudjuk, min kellett keresztülmennie fogsága évei alatt.

Přiklopil rendszeresen megverte, éheztette és szexuálisan bántalmazta.

Fogságának első hat hónapjában Natascha egy pillanatra sem hagyhatta el a pincét. A férfi idővel megenyhült, és a lányt beengedte a házba napközben, később a lány már az udvarra is kimehetett.

2006. augusztus 23-án Přiklopil újra kiengedte az akkor már 18 éves Nataschát az udvarra. Megcsörrent Přiklopil telefonja, és arrébb ment beszélni. A lány meglátta a lehetőséget, rohanni kezdett, és így sikerült megszöknie fogságából. Elrablója, az akkor már negyvennégy éves Wolfgang Přiklopil még aznap egy vonat elé vetette magát.