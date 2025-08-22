Félelem és reszketés Szolnokon, őrjöngő férfi terrorizálta a lakosokat

Üvöltés és törés-zúzás zaja törte meg a szolnoki éjszaka csendjét egy hamburgerező előtt. Egy feldühödött férfi előbb bútorokat tört össze, majd egy deszkával támadt rá egy háromfős társaság tagjaira, akikkel összeszólalkozott.

Őrjöngő férfi támadt a lakosokra Szolnokon (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

A vendégeket fenyegette, köztük volt, aki a földre is rogyott az ütésektől. Végül a társaság egyik tagja megütötte a támadót, súlyos sérüléseket okozva ezzel. A drámai jelenetről videó is készült, amely futótűzként terjedt el a városban.

A rendőrök őrizetbe vették az agresszív férfit, de eljárás indult az ellen is, aki megfékezte: a hatóság azt vizsgálja, jogos védelmi helyzetben cselekedett-e.

Az eset nem egyedülálló, az elmúlt hetekben több erőszakos összecsapás is történt Szolnokon. Néhány hete egy diszkóban negyvenen estek egymásnak ásóval és kaszával, egy utcában botokkal vertek szét egy autót, és volt, hogy gázpisztoly és késszúrás miatt végződött verekedés a kórházban, illetve a börtönben - írta a Tények.