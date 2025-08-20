Elkékült az arca a 6 éves kislánynak: „Egyik napról a másikra élünk”

A hatéves Brooke Craige az egyik reggel korán felébresztette szüleit, mert rosszulléttől szenvedett. 35 éves édesanyja, Amanda, és 36 éves édesapja, Colin, először azt hitték, hogy vírusfertőzés állhat a dolgok hátterében, de a helyzet tragikus fordulatot vett, amikor a család még aznap délután felkereste a glasgow-i Royal Hospital for Children kórházat.

Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A 35 éves Amanda a Recordnak elmondta: „Brooke már néhány napja nem érezte jól magát. Az apja megfázott, ezért először azt gondoltuk, hogy tőle kapta el. Sápadt volt és remegett. Nem volt étvágya, hasfájása volt, letargikus és kedvetlen volt. A diagnózis reggelén 5 órakor felébresztett, miután rosszul lett, és az arca kékes színű volt. Akkor tudtam meg, hogy valami komolyabb baj van.”

A háromgyermekes Amanda elmondta, hogy aznap később Brooke idősebb testvérét, a kilencéves Chance-t vitte rutin kórházi vizsgálatra, és ott megkérte, hogy végezzenek vérvizsgálatot a kislányán is. Amanda és Craig két óra múlva megtudták, hogy lányuknak a következő 24 órában folyadékot kell kapnia infúzión keresztül, és két nappal később megkezdődött a kemoterápiája a leukémiája miatt. A kislány további két hónapig maradt kórházban, majd július 31-én elég stabil állapotba került ahhoz, hogy hazamehessen.

Brooke kihagyta az első osztály utolsó hónapját, és eddig nem tudta megkezdeni a második osztályt, mert a következő kemoterápiás kezelésre készül. Amanda elmondta, hogy szívszorító látni, ahogy kislánya lemarad a fontos eseményekről az életében, de mégis inspirálónak nevezte a helytállása a leukémiával szemben.

„Jelenleg a prognózis szerint Brooke-nak minden esélye megvan a teljes gyógyulásra, de ez hosszú út lesz. Mindenhez olyan jól viszonyult, és inspiráló volt számunkra, de nagyon szomorú, hogy nem mehet vissza az iskolába. Nem tudjuk, mikor lesz elég jó állapotban ahhoz, hogy visszatérhessen. Az egész megpróbáltatás rettenetes volt, és nehéz leírni, milyen tehetetlennek érzed magad, amikor látod, hogy a lányod az életéért küzd. Jelenleg csak egyik napról a másikra élünk” - tette hozzá szomorkásan az édesanya, aki férjével együtt próbálnak megélni minden pillanatot, miközben azt kell nézniük, ahogy a kislányuk küzd a betegségével.