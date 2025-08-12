40 éves korában megkapta a diagnózist a 4 gyermekes anya: napjai vannak hátra

Egy négygyermekes rusthalli édesanya vesztette életét méhnyakrákban, mivel nem kezdték el időben a kezelését. Gyászoló édesanyja szerint a virulens rákos megbetegedések kezelésének jelenlegi várakozási ideje egyenértékű a „halálos ítélettel”.
Joanne Fowler 2024. június 10-én elvesztette lányát, Jemma Akehurstöt, aki neuroendokrin méhnyakrákban szenvedett.
A Cancer Research UK szerint Angliában a rákos megbetegedések kezelését úgy kellene kezdeni, hogy sürgősségi beutalót kap a páciens és a jelentkezés és a kezelés között maximum 62 nap telhetne el. Az orvossal való találkozás és a kezelési terv elfogadása között nem telhet el több, mint 31 nap. A valóságban azonban a várólisták lényegesen hosszabbak...
Michelle Mitchell, a Cancer Research UK vezérigazgatója szerint a várólisták megoldható problémát jelentenek, de csak „merész fellépéssel lehet megreformálni a rendszert”. Michelle azt mondta: „Hónapról hónapra Anglia-szerte több ezer rákos betegnek kell a kelleténél tovább várnia a kezelés megkezdésére.”
A négygyermekes anyuka, Jemma a célzott időn belül elkezdte a kezelést, de Joanne úgy véli, hogy a ritka és agresszív rákos megbetegedések azonnali kezelést igényelnek. Joanne azt mondta: „A modern világban elfogadhatatlan a várakozás, amikor embereket küldünk a Holdra. Ha Jemma korábban megkapta volna meg a kezelést, meg vagyok győződve arról, hogy ma élne. A 62 napos várakozás traumája, amikor tudod, hogy a testedben kavarog a rák – ez teljesen felháborító. Ha ez a családodban történne meg, boldogan várnál akár két hónapot a kezelésre? Azt hiszem, a legtöbb ember nemet mondana.”
A Maidstone és Tunbridge Wells NHS Trust válaszolt Joanne panaszára Jemma ellátásával és kezelésével kapcsolatban. Miles Scott vezérigazgató együttérzését fejezte ki Joanne-nek, de azt mondta, hogy a felülvizsgálat „nem tárt fel semmilyen elszalasztott lehetőséget Jemma megmentésére”.
Joanne felidézte, hogyan diagnosztizáltak lányánál a neuroendokrin eredetű kissejtes karcinómát 2022. december 5-én, miután egy hónapot várt a biopszia eredményére. A kezeléssel kapcsolatos első megbeszélésére 2023. január 4-én került sor, a kezelése pedig január 16-án kezdődött. Májusra négy teljes kemoterápiás és radikális sugárterápiás ciklus után megkapta az orvosi engedélyt és gyógyultnak nyilvánították. Joanne úgy véli, hiba volt úgy dönteni, hogy nem folytatták a két további kemoterápiás kúrát. Az MTW NHS Trust azonban azt közölte Joanne-nel, hogy a további két ciklust nem adták be „jelentős” mellékhatások és a további két ciklus előnyeivel kapcsolatos kétségek miatt.
Joanne azt mondta: „40. születésnapján gyémántként ragyogott, rákmentesen. Aztán jöttek a jelek; 2023 októberében nem voltak rendben a véreredményei.”
Mivel egy korábbi PET-vizsgálat nem mutatott kiújulásra utaló jeleket, az orvos Jemma véreredményeit a kemoterápiával összefüggőnek értelmezte. Joanne azonban úgy érzi, hogy ezeket a vérvizsgálatokat komolyabban kellett volna venni, mivel Jemma hat hónapig nem kapott kemoterápiát.
Aztán novemberben a négygyermekes anyuka hasa megduzzadt és felpuffadt, de a hasi vizsgálatok Jemma hasát „normálisnak” találták. 2024 áprilisára Jemma álla és ajka elzsibbadt, és háromszor ment a sürgősségire, ahol megvizsgálták. Abban egyetértettek, hogy a legjobb megoldás az, ha Jemma megvárja az MRI-vizsgálat eredményeit, és addig is kipróbál egy új gyógyszert a fájdalmára. Azt tanácsolták neki, hogy vegye fel a kapcsolatot a neuroendokrin szakértői csapatával, abban az esetben, ha tünetei a rák kiújulásával kapcsolatosak.
Miután felhívták a rákcsapatát, a zsibbadást egy másodlagos rák lehetséges tüneteként azonosították. A vizsgálatok megerősítették a legrosszabbat, és 2024 májusában Jemmának azt mondták, hogy hónapjai vannak hátra. Rákos megbetegedéseket diagnosztizáltak a májában, a mellkasában, a nyirokcsomóiban, és lerakódások voltak a csontjaiban.
Joanne bírálja a sürgősségi osztály orvoscsapatait, akik Jemma esetét vizsgálják, amiért nem kötötték össze az arctüneteit a rák kiújulásának lehetséges jelével. Az MTW NHS Trust azonban azt nyilatkozta, hogy a Jemma arctüneteinek okának azonosításában eltelt háromhetes késés „nem befolyásolta a klinikai prognózisát”.
Joanne azt mondja, hogy a hír után a lánya beleegyezett a további kezelésbe, abban a reményben, hogy elég sokáig él ahhoz, hogy iskolába járassa a gyerekeit, de „soha nem volt esélye”. Egy hónappal az újabb diagnózis után Jemma elhunyt.
Joanne a lányára emlékezve ezt mondta: „Jemma soha nem dohányzott, soha nem ivott, egyszerűen családcentrikus volt; egy egyszerű lány, aki imádott a gyerekeivel lenni – ők jelentették az életét. Ő egy igazi tűzijáték volt. Ez a legrosszabb dolog a világon, ő az egyetlen lányom. Minden nap beszéltem vele. Hihetetlen volt. Jemma annyira hihetetlen, annyira bátor volt, mindig mosoly volt az arcán. Hihetetlen volt, mindenki legjobb barátja volt, és mindenkivel kedves volt. Őszintén szólva túl jó volt ehhez a világhoz. Különleges volt.”
Joanne most határozottan úgy gondolja, hogy sürgős rákkezelésre van szükség, hozzátéve: „Amikor valakinek súlyos rákja van, nem tud várni a kezelésre. Nem lehet beállítani a sorba.”
