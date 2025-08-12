40 éves korában megkapta a diagnózist a 4 gyermekes anya: napjai vannak hátra

Egy négygyermekes rusthalli édesanya vesztette életét méhnyakrákban, mivel nem kezdték el időben a kezelését. Gyászoló édesanyja szerint a virulens rákos megbetegedések kezelésének jelenlegi várakozási ideje egyenértékű a „halálos ítélettel”.

Joanne lányával, Jemmával és Jemma kislányával

Joanne Fowler 2024. június 10-én elvesztette lányát, Jemma Akehurstöt, aki neuroendokrin méhnyakrákban szenvedett.

A Cancer Research UK szerint Angliában a rákos megbetegedések kezelését úgy kellene kezdeni, hogy sürgősségi beutalót kap a páciens és a jelentkezés és a kezelés között maximum 62 nap telhetne el. Az orvossal való találkozás és a kezelési terv elfogadása között nem telhet el több, mint 31 nap. A valóságban azonban a várólisták lényegesen hosszabbak...

Michelle Mitchell, a Cancer Research UK vezérigazgatója szerint a várólisták megoldható problémát jelentenek, de csak „merész fellépéssel lehet megreformálni a rendszert”. Michelle azt mondta: „Hónapról hónapra Anglia-szerte több ezer rákos betegnek kell a kelleténél tovább várnia a kezelés megkezdésére.”

A négygyermekes anyuka, Jemma a célzott időn belül elkezdte a kezelést, de Joanne úgy véli, hogy a ritka és agresszív rákos megbetegedések azonnali kezelést igényelnek. Joanne azt mondta: „A modern világban elfogadhatatlan a várakozás, amikor embereket küldünk a Holdra. Ha Jemma korábban megkapta volna meg a kezelést, meg vagyok győződve arról, hogy ma élne. A 62 napos várakozás traumája, amikor tudod, hogy a testedben kavarog a rák – ez teljesen felháborító. Ha ez a családodban történne meg, boldogan várnál akár két hónapot a kezelésre? Azt hiszem, a legtöbb ember nemet mondana.”

A Maidstone és Tunbridge Wells NHS Trust válaszolt Joanne panaszára Jemma ellátásával és kezelésével kapcsolatban. Miles Scott vezérigazgató együttérzését fejezte ki Joanne-nek, de azt mondta, hogy a felülvizsgálat „nem tárt fel semmilyen elszalasztott lehetőséget Jemma megmentésére”.

Joanne felidézte, hogyan diagnosztizáltak lányánál a neuroendokrin eredetű kissejtes karcinómát 2022. december 5-én, miután egy hónapot várt a biopszia eredményére. A kezeléssel kapcsolatos első megbeszélésére 2023. január 4-én került sor, a kezelése pedig január 16-án kezdődött. Májusra négy teljes kemoterápiás és radikális sugárterápiás ciklus után megkapta az orvosi engedélyt és gyógyultnak nyilvánították. Joanne úgy véli, hiba volt úgy dönteni, hogy nem folytatták a két további kemoterápiás kúrát. Az MTW NHS Trust azonban azt közölte Joanne-nel, hogy a további két ciklust nem adták be „jelentős” mellékhatások és a további két ciklus előnyeivel kapcsolatos kétségek miatt.