Tamás a megmentőjét keresi – a hős férfi a karjában hozta le a buszról!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 17:55
Egy hajszálon múlt az élete Tamásnak. Pár másodpercre az eszméletét is elvesztette, de egy ismeretlen férfi segítsége megóvta a legrosszabbtól. Most a nyilvánosság segítségével keresi megmentőjét.

Egy hajszálon múlt, hogy nem végződött súlyos tragédiával egy buszozás Kőbánya alsón. Tamás a Facebookon osztotta meg történetét, amely még augusztus 3-án, vasárnap kora délután esett meg vele. Azóta pedig a megmentőjét keresi. 

Megmentőjét keresi Tamás, aki szerint az egészségi állapotát is befolyásolták a történtek. Fotó: Facebook

Tamás a megmentőjét keresi

Tamás elmondása szerint délután 2 körül szállt fel a 151-es járatra, amely éppen Csepel irányába tartott. Amikor a végállomáson az első ajtónál lépett volna fel a buszra, az minden előjel nélkül, körülbelül 5–10 km/h sebességgel előregurult. 

Egyik lábam már a busz padlóján volt, másik még a földön, amikor a jármű megmozdult. Elvesztettem az egyensúlyomat, nagy erővel hátraestem, és pár másodpercre elvesztettem az eszméletemet

 – idézte fel a történteket Tamás. 

A következő pillanatokra már csak homályosan emlékszik. Arra viszont tisztán, hogy egy utas a karjaiban tartotta, így megakadályozva, hogy beüsse a fejét vagy súlyosan megsérüljön.  

Egy úriember pont elkapott, neki köszönhetem, hogy nem történt tragédia

 – mondta a Borsnak. 

Tamás elmondása szerint a buszvezető az incidens után csupán annyit jegyzett meg: „Van ez így, nem fogott a fék”. A hiba ellenére a buszt nem állították ki a forgalomból, és az utat zavartalanul folytatták. Egy utas ugyan rákérdezett hogy biztonságos-e így továbbhaladni, de választ nem kapott. 

Tamást lelkileg és fizikailag is megviselték a történtek. Több testrésze meghúzódott, fájdalmai azóta is tartanak, és állandó szorongással, remegéssel, alvászavarral, rémálmokkal küzd.  

Volt, hogy azt álmodtam, meghaltam, betört a fejem, karambol volt… Ilyenkor mindig leizzadva ébredek

 – mesélte. Most azonban a nyilvánosság segítségét kéri: szeretné megtalálni a megmentőjét, hogy személyesen is köszönetet mondhasson neki. 

Tamásnak a történtekről szóló Facebook-posztját ITT tekintheted meg. Ha tudsz, segíts neki, hogy megtalálja megmentőjét.

 

 

