Tamás a megmentőjét keresi – a hős férfi a karjában hozta le a buszról!

Egy hajszálon múlt, hogy nem végződött súlyos tragédiával egy buszozás Kőbánya alsón. Tamás a Facebookon osztotta meg történetét, amely még augusztus 3-án, vasárnap kora délután esett meg vele. Azóta pedig a megmentőjét keresi.
Tamás elmondása szerint délután 2 körül szállt fel a 151-es járatra, amely éppen Csepel irányába tartott. Amikor a végállomáson az első ajtónál lépett volna fel a buszra, az minden előjel nélkül, körülbelül 5–10 km/h sebességgel előregurult.
Egyik lábam már a busz padlóján volt, másik még a földön, amikor a jármű megmozdult. Elvesztettem az egyensúlyomat, nagy erővel hátraestem, és pár másodpercre elvesztettem az eszméletemet
– idézte fel a történteket Tamás.
A következő pillanatokra már csak homályosan emlékszik. Arra viszont tisztán, hogy egy utas a karjaiban tartotta, így megakadályozva, hogy beüsse a fejét vagy súlyosan megsérüljön.
Egy úriember pont elkapott, neki köszönhetem, hogy nem történt tragédia
– mondta a Borsnak.
Tamás elmondása szerint a buszvezető az incidens után csupán annyit jegyzett meg: „Van ez így, nem fogott a fék”. A hiba ellenére a buszt nem állították ki a forgalomból, és az utat zavartalanul folytatták. Egy utas ugyan rákérdezett hogy biztonságos-e így továbbhaladni, de választ nem kapott.
Tamást lelkileg és fizikailag is megviselték a történtek. Több testrésze meghúzódott, fájdalmai azóta is tartanak, és állandó szorongással, remegéssel, alvászavarral, rémálmokkal küzd.
Volt, hogy azt álmodtam, meghaltam, betört a fejem, karambol volt… Ilyenkor mindig leizzadva ébredek
– mesélte. Most azonban a nyilvánosság segítségét kéri: szeretné megtalálni a megmentőjét, hogy személyesen is köszönetet mondhasson neki.
Tamásnak a történtekről szóló Facebook-posztját ITT tekintheted meg. Ha tudsz, segíts neki, hogy megtalálja megmentőjét.
