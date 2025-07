Bácsalmási gyilkosság: "A gyerekek nagyon rossz állapotban vannak" - megszólalt a rokon

Mint arról a Bors is többször beszámolt, véres és sokkoló gyilkosság helyszíne volt kedden, kora délután a bácsalmási Köztársaság utca: az éppen a 11 éves kisfiával hazafelé ballagó K. Katát ugyanis brutálisan megkéselte a bokorból elé ugró volt párja, L. Félix, majd a férfi magával is végzett a nyílt utcán. A 11 éves István halált megvető bátorságot tanúsított: azonnal édesanyja elé vetette magát, hogy megvédje a gyilkos pengétől. Így azonban őt sem kerülte el a támadás: a kiskamaszt a karján és a mellkasán érte a döfés. A bácsalmási gyilkosság helyszínére hamarosan mentőhelikopter is érkezett, végül ők vitték el a súlyosan sérült, zokogó fiút szülei holtteste mellől.

A bácsalmási gyilkosság helyszínén állók azért drukkolnak, hogy Isti felépüljön. A fiút négy elárvult testvére várja haza, vélhetően mind az apai rokonoknál fognak élni Fotó: Baon/Pozsgai Ákos

Az apai rokonoknál fognak élni a bácsalmási gyilkosságban elárvult testvérek

A rendőrségi helyszínelést és az életmentést sokkos helyiek tucatja nézte végig, mint korábban is megírtuk, többen azt is látták, ahogyan Félix élete utolsó pillanataiban, vérben fürödve fekszik a földön halála előtt. A tegnap történtek mindenkit megdöbbentettek, senki nem gondolta volna, hogy a példás apukának ismert férfi ilyen embertelen tettre is képes lehet. Katával ugyanis 19 éven keresztül alkottak egy párt, a kapcsolat csupán pár hónappal ezelőtt ment végleg tönkre. A helyek szerint ez nem volt véletlen: a férfi már jó ideje agresszíven viselkedett Katával:

Bántotta Katát fizikailag és lelkileg is, aki már nem bírta tovább és kiadta az útját. A gyerekek iskolája és az ismerősök is tudták ezt, ahogy jó pár rokon is. Az ügy már a rendőrségre is eljutott. Nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, de az lett a vége, hogy Félixet el is vitték, aztán nem is mehetett Kata közelébe

- magyarázta lapunknak a család ismerőse. Kiderült, hogy valóban így történt, a rendőrség az asszony háza elől vitte el egy hónapja Félixet.

- A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jelzése alapján eljárás indult a Bácsalmási Rendőrőrsön, aminek eredményeként 2025. június 4-én ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el a férfival szemben. A férfi ezt még aznap megszegte és megjelent az asszonynál. Erre készültek a rendőrök, akik ott várták a férfit, akit elfogtak és őrizetbe vettek. A férfit bíróság elé állították. A Bajai Járásbíróság 60 napra elrendelte a távoltartását - közölte közösségi oldalán a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.