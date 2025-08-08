Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Lemondta a pár az esküvőt, botrányos, amit az apuka tett

esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 15:45
botránymeghívóapóslemondás
Majdnem tönkretette a nagy napot.

Egy pár kénytelen volt lemondani az esküvőt, miután a vőlegény édesapja botrányos módon elküldte a meghívókat rengeteg idegennek. A reddit ,,Esküvői dráma" nevezetű fórumán tett közzé a menyasszony egy bejegyzést, amiben azt taglalja, mennyire megdöbbent, hogy a vőlegénye apukája elküldte az esküvői meghívókat 20 idegen családnak, akik közül senkit sem ismertek.

Mégis hogy tehette ezt az apuka? / Fotó:  Pexels.com

A vőlegény apukája nem volt hajlandó megoldani a problémát, így a pár úgy döntött, lemondja az esküvőt. Eredetileg a menyasszony és a vőlegény egy kisebb szertartást szeretett volna közeli családtagokkal és barátokkal. Amikor a vőlegény apja másolatot kért a megívóból, adtak neki, mert azt hitték, csak megmutatja az ismerőseiknek. Álmukban sem hitték, hogy 15-20 családot hív meg...

Soha nem találkoztam ezekkel az emberekkel, és a vőlegényem is azt mondta, hogy ő sem ismer sokat közülük

- idézi a menyasszony szavait a People.

Mikor közölték vele, hogy ez nem lesz így jó, az apuka azt felelte, hogy semmit nem tudnak ellene tenni. Amikor a vőlegény elkezdte az esküvő megtervezését, a szülei támogatták őt és segítettek neki anyagi szempontból is. Bár a páros tudja, hogy a szülőknek is teret kell adni az esküvővel kapcsolatban, ezt azért már túlzásnak tartják. 

Ezután visszavonták a finanszírozási költségek felét és megfenyegették a párt, hogy ha nem úgy szervezik a nagy napot, ahogy az a vőlegény apjának és anyjának is megfelel, akkor nem fognak fizetni semmit. A pár minden költségüket visszafizette. Mivel nem sikerült kompromisszumot kötni, a pár lemondta az egész esküvőt. 

Úgy döntöttünk, hogy csökkentjük a veszteségeinket, és lemondjuk az eredetileg tervezett esküvőt.

A menyasszony és a vőlegény azt tervezi, hogy megszöknek és egybekelnek, majd egy szűk ceremóniát tartanak családtagoknak és barátoknak.

Most dühösek, de ismerem őket. Tudom, hogy szörnyen fogják érezni magukat emiatt a helyzet miatt, amikor minden lenyugszik

- mondja apósáról a menyasszony.

A hozzászólók is egyetértettek a menyasszony álláspontjával és támogatták őt döntésével kapcsolatban.

Az anyagi segítség nem jelenti azt, hogy beleszólása van a vendéglistába

- írta egyikük.

 

