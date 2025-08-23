Rejtély: eltűntek a fényűző, magyar étterem vendégei - Galéria!

Egykor fényűző vacsorák helyszíne lehetett a 90’-es években épült magyar étterem, de mára teljesen elhagyatottá vált. A berendezés nagy része nincs az épületben, csak néhány fotel árválkodik az aulában. A Felfedező nevű híres urbexes járt a helyszínen.

Az elhagyatott étterem Fotó: A Felfedező-urbexes

Az egyik legnépszerűbb hazai urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos család hátrahagyott otthona, a balatoni villa rejtélye, vagy a Duna-parti üdülő ahonnan eltűntek a vendégek. Most egy elhagyatott, magyar étteremben járt.

Üresen konganak a tágas és világos terek, sehol egy asztal, vagy egy szék. Az emeleten panzió működhetett, egyes szobákban még ott maradtak az ágyak és az éjjeliszekrények. Mindent belepett a por.

Nézz be te is az elhagyatott étterembe! Az alábbi képre kattintva nézheted végig a galériát: