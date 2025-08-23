Rejtély: eltűntek a fényűző, magyar étterem vendégei - Galéria!

Egykor fényűző vacsorák helyszíne lehetett a 90’-es években épült magyar étterem, de mára teljesen elhagyatottá vált. A berendezés nagy része nincs az épületben, csak néhány fotel árválkodik az aulában. A Felfedező nevű híres urbexes járt a helyszínen.
Az egyik legnépszerűbb hazai urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos család hátrahagyott otthona, a balatoni villa rejtélye, vagy a Duna-parti üdülő ahonnan eltűntek a vendégek. Most egy elhagyatott, magyar étteremben járt.
Üresen konganak a tágas és világos terek, sehol egy asztal, vagy egy szék. Az emeleten panzió működhetett, egyes szobákban még ott maradtak az ágyak és az éjjeliszekrények. Mindent belepett a por.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
