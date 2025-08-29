Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Erna, Beatrix névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Borzalmas tragédia: holtan találtak a Tiktok-sztárt és családját

sztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 20:10
gyászEsmeralda Ferrer GaribaytragédiarendőrségTikTokhalál
A rendőrség vizsgálja a tragédia pontos okát.

Rettenetes tragédia történt: holtan találtak rá a TikTok-sztárra és családjára Mexikóban egy kisteherautóban.

Holtan találtak rá a Tiktok-sztárra és családjára Fotó: Freepik

A 32 éves Esmeralda Ferrer Garibayt holtan találták, akárcsak 36 éves férjét, Roberto Carlos Gil Liceát, 13 éves fiát, Gael Santiagót és hétéves lányát, Reginát. A mexikói hatóságok múlt pénteken találták meg az elhagyott szürke Ford Rangert Guadalajarában, Jalisco államban, de csak tegnap erősítették meg személyazonosságukat.

A család néhány hónappal korábban költözött Guadalajara nagyvárosi területre munkavállalási céllal. Roberto járművek adásvételével és paradicsomtermesztéssel foglalkozott Michoacán államban.

A hatóságok úgy vélik, hogy a gyilkosságok összefüggésben állhatnak üzleti tevékenységével.

Esmeralda, akit sokan Esmeralda FG néven ismernek, több tízezer követővel rendelkezett a közösségi médiában az esmeraldafg222 felhasználónéven a TikTokon. Életmóddal és utazással kapcsolatos tartalmakat osztott meg, de olyan videókat is posztolt, amelyeken „narcocorrido” drogballadákra énekel.

Néhány legvitatottabb bejegyzésében provokatív kifejezések szerepelnek, mint például „a narkós barát előnyei”, miközben a kábítószerről szóló balladák zenéje hallható, amelyek közül néhány a Beltrán Leyva kartellre utal. Utolsó bejegyzése augusztus 7-én jelent meg, és több mint 100 ezer megtekintést ért el, míg más videói több mint 600 ezer megtekintés volt.

Videóiban az influenszer olyan luxusmárkákat mutatott be, mint a Gucci, a Dolce & Gabbana vagy a Versace, valamint exkluzív üdülőhelyeket és drága autókat. Emellett videókat is közzétett gyermekeivel és a kutyáival.

A nyomozók a térfigyelő kamerák segítségével nyomon követték a kisteherautó útvonalának egy részét, ami egy közeli szerelőműhelyhez vezetett. A műhelyben jelen lévő két férfit bevitték vallomástételre, de később bizonyíték hiányában elengedték őket. A NeedToKnow beszámolója szerint, amikor elhagyták az ügyészséget, találkoztak két másik személlyel, akik már várták őket. Pár perccel később fegyveresek állították meg a csoportot, és erőszakkal elvittek közülük hármat, míg egynek sikerült elmenekülnie. A három eltűnt férfi továbbra is ismeretlen helyen tartózkodik, a hatóságok pedig a negyediket keresik, hogy vallomást tegyen - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu