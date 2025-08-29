Borzalmas tragédia: holtan találtak a Tiktok-sztárt és családját

Rettenetes tragédia történt: holtan találtak rá a TikTok-sztárra és családjára Mexikóban egy kisteherautóban.

Holtan találtak rá a Tiktok-sztárra és családjára Fotó: Freepik

A 32 éves Esmeralda Ferrer Garibayt holtan találták, akárcsak 36 éves férjét, Roberto Carlos Gil Liceát, 13 éves fiát, Gael Santiagót és hétéves lányát, Reginát. A mexikói hatóságok múlt pénteken találták meg az elhagyott szürke Ford Rangert Guadalajarában, Jalisco államban, de csak tegnap erősítették meg személyazonosságukat.

A család néhány hónappal korábban költözött Guadalajara nagyvárosi területre munkavállalási céllal. Roberto járművek adásvételével és paradicsomtermesztéssel foglalkozott Michoacán államban.

A hatóságok úgy vélik, hogy a gyilkosságok összefüggésben állhatnak üzleti tevékenységével.

Esmeralda, akit sokan Esmeralda FG néven ismernek, több tízezer követővel rendelkezett a közösségi médiában az esmeraldafg222 felhasználónéven a TikTokon. Életmóddal és utazással kapcsolatos tartalmakat osztott meg, de olyan videókat is posztolt, amelyeken „narcocorrido” drogballadákra énekel.

Néhány legvitatottabb bejegyzésében provokatív kifejezések szerepelnek, mint például „a narkós barát előnyei”, miközben a kábítószerről szóló balladák zenéje hallható, amelyek közül néhány a Beltrán Leyva kartellre utal. Utolsó bejegyzése augusztus 7-én jelent meg, és több mint 100 ezer megtekintést ért el, míg más videói több mint 600 ezer megtekintés volt.

Videóiban az influenszer olyan luxusmárkákat mutatott be, mint a Gucci, a Dolce & Gabbana vagy a Versace, valamint exkluzív üdülőhelyeket és drága autókat. Emellett videókat is közzétett gyermekeivel és a kutyáival.

A nyomozók a térfigyelő kamerák segítségével nyomon követték a kisteherautó útvonalának egy részét, ami egy közeli szerelőműhelyhez vezetett. A műhelyben jelen lévő két férfit bevitték vallomástételre, de később bizonyíték hiányában elengedték őket. A NeedToKnow beszámolója szerint, amikor elhagyták az ügyészséget, találkoztak két másik személlyel, akik már várták őket. Pár perccel később fegyveresek állították meg a csoportot, és erőszakkal elvittek közülük hármat, míg egynek sikerült elmenekülnie. A három eltűnt férfi továbbra is ismeretlen helyen tartózkodik, a hatóságok pedig a negyediket keresik, hogy vallomást tegyen - írja a Mirror.