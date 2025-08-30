Az orvosok azt mondták „minden rendben" – három órával később meghalt a csodás kislány

Szívszorító tragédia rázta meg Londont: egy mindössze hatéves kislány, Shen’iyah Green alig három órával azután hunyt el, hogy az orvosok hazaküldték a kórházból, mondván, „minden rendben van”. Édesanyja kétségbeesetten próbálta megmenteni, de hiába.

Orvosi hiba miatt halt meg a kislány

Fotó: unsplash.com (illusztráció)

Shen’iyah-t 2019. január 11-én vitték be az észak-londoni Enfield sürgősségi osztályára, miután légzési nehézségekre, lázra, hányásra és lábfájdalomra panaszkodott. Anyja, Shanieka többször felhívta az orvosok figyelmét arra, hogy lánya sarlósejtes vérszegénységben szenved, ami speciális ellátást igényelne. Ennek ellenére a kislányt félrediagnosztizálták gasztroenteritisszel, és hazaküldték.

Shanieka kérte a vérvizsgálatot és második véleményt, de kéréseit elutasították. Hazafelé a kislány elaludt az autóban, és soha többé nem ébredt fel. Anyja kétségbeesetten próbált újraélesztést végezni, majd a mentők is közel egy órán keresztül küzdöttek érte, de Shen’iyah életét már nem lehetett megmenteni.

A későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy három kritikus mulasztás vezetett a tragédiához: nem vettek vérmintát, nem dokumentálták megfelelően a hasi fájdalmat, és nem vették figyelembe a sarlósejtes vérszegénységből fakadó komplikációk lehetőségét. A halál oka végül a lép megnagyobbodásával és vérvesztéssel járó úgynevezett „splenikus szekvesztráció” lett – egy ritka, de ismert szövődmény.

Az anya azóta poszttraumás stressz szindrómával küzd, és nyilatkozataiban hangsúlyozza: lánya halála teljes mértékben elkerülhető lett volna.

Tudtam, hogy valami nagyon nincs rendben. De nem hallgattak rám. A kislányomat hazaküldték meghalni

– mondta könnyeivel küszködve.

A londoni koronabíróság a közelmúltban kimondta: a kórház mulasztása közvetlenül hozzájárult a gyermek halálához. Az NHS azóta vizsgálatot indított, és ígéretet tett arra, hogy minden sarlósejtes beteg hazabocsátása előtt kötelezően elvégzik a teljes vérképet és az alapos vizsgálatokat. Shen’iyah története azonban örök sebet hagyott egy család életében, derül ki a Mirror cikkéből.