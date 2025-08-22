„Azt mondtam a gyerekeimnek, hogy apu csak nyaral - de a valóság ennél sokkal szörnyűbb volt”

Mathew Ruherford nagyjából egy időben kezdett el hányingert érezni egyéves kislányával, Marnie-val, így azt gondolta, hogy ugyanazt a betegséget kapta el, mint amit a kislány hazahozott a bölcsődéből.

Sokkoló diagnózist kapott a férfi Fotó: Jason Grant / Shutterstock

A férfi azt hitte, lánya fertőzte meg, majd megkapta a sokkoló diagnózist

A 35 éves Mathew Rutherford, amikor észlelte a tüneteket, nem tulajdonított nagy jelentőséget a helyzetnek, ahogyan menyasszonya, Laura Lineker sem. Azonban, amikor Mathew fogínyfertőzést kapott és antibiotikumra szorult, a hányingere elviselhetetlenné vált.

Az East Sussex-i Seafordból származó apa végül képtelen volt kikelni az ágyból a fáradtság és lábfájdalom miatt, ezért Laura mentőt hívott. Mathew-nek paracetamolt adtak, és azt tanácsolták, hogy ha másnap sem javul, menjen be a sürgősségire. Másnap reggel 5-kor Laura arra ébredt, hogy Mathew újra hány, és azonnal elvitte a kórházba - írja a Mirror.

Vérvizsgálatok és csontvelő-biopszia után Mathew-t akut mieloid leukémiával, a fehérvérsejtek rákos megbetegedésével, és szepszissel diagnosztizálták, amit egy tályog okozott.

Mathew augusztus 7-én megkezdte az intenzív kemoterápiát, amelyet kórházban kap.

Teljesen sokkolt, rettenetesen megrémültem. Egy hétig nem mondtuk el a gyerekeknek, azt mondtam nekik, hogy apu nyaral. Csak amikor rájöttünk, hogy hosszabb ideig bent kell maradnia, elmondtuk, hogy beteg, és a kórházban kell maradnia, hogy meggyógyuljon

- mondta Laura.

Laura elmesélte, hogy a helyzet különösen nehéz Marnie és Freddie, a hároméves fiuk számára.

Még mindig nagyon kicsik, így nem értik igazán, mit jelent a betegség. Van egy orvosi játék készletük, amikor kórházba vittük őket, a fiam felvette az orvosi köpenyt és sapkát, hogy segíthessen

- emlékezett vissza Laura.

Az édesapa most teljesen immunhiányos állapotban van, vagyis nincs védelme a fertőzésekkel szemben, ezért bármilyen betegség akár életveszélyes is lehet számára.

A család egy GoFundMe oldalt hozott létre, hogy fedezni tudják az alapvető szükségleteket, mivel az édesapa kénytelen volt abbahagyni a munkáját, és Laura sem tud már teljes munkaidőben dolgozni.