„Csak ők bírják a tempómat” – huszonéveseket keres magának a 65 éves fitnesz nagyi

Nem sok férfi képes tartani a lépést azzal a 65 éves Lesley Maxwellel, aki idős kora ellenére fiatalokat meghazudtoló bombaformában van. Olyannyira odafigyel kinézetére, hogy előfordult már az is, hogy őt és 21 éves unokáját, Tiát összetévesztették, vagy épp azt hitték testvérek. Ez pedig nem csoda, hiszen az edzőként dolgozó asszony odafigyel a testére. Energikusnak érzi magát és eszében nincs lassítani, azért mert nagymama. Sőt, most úgy döntött, a huszonéves fiúk felé fordítja figyelmét, hogy ők képesek lesznek-e tartani vele a tempót.

Úgy döntött esélyt ad a fiatalabb férfiaknak is Fotó: Unsplash

A fiatalabb, huszonéves férfiak tele vannak energiával, spontánok, és szeretik, ha egy nő tudja, mit akar. Ők tényleg bírják a tempómat, a teremben és azon kívül is. Egy fiatal srác képes megdobogtatni a szívemet, és imádom a friss életszemléletüket

- közölte Lesley hozzátéve, hogy míg a huszonévesek energikusak és pozitívak, addig az idősebbek lusták és kiszámíthatóak.

De a 65 éves azt is elárulta, milyen elvárásai vannak egy férfi felé:

Szeretem az erős férfit. Már az is jó kezdet, ha elég magabiztos ahhoz, hogy megszólítson. Egészséges testtel kell rendelkeznie, hogy bírja velem a tempót, és persze a humorérzék sem árt. És én még soha nem fizettem randin, tehát olyat keresek, aki szeret kényeztetni.

Leginkább a huszonöt és negyven közötti férfiakat részesíti előnyben, de szerinte a kor csak egy szám. Ugyanakkor ragaszkodik hozzá, hogy már az elejétől meglegyen a kémia. Kiemelten fontos számára, hogy a férfi odafigyeljen magára, mivel szerinte ez a legjobb jele annak, hogy tiszteli önmagát.

És az sem árt, ha jól csókol

- tette hozzá.

(via)