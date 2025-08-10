Aggódnak a rajongók Demcsák Zsuzsáért

A 46 éves Demcsák Zsuzsa továbbra is bombaformában van. A kétgyermekes családanya és műsorvezető napról napra elkápráztatja rajongóit alakjával, amelyért a felvételek tanúsága szerint nem keveset tesz. Legutóbbi Instagram-videójában ugyanis arról posztolt, hogy kánikula ide, kánikula oda, ő továbbra is fut, hogy formában tartsa magát.
Ma is átléptem egy kicsit a komfortzónámat és közelebb kerültem a céljaimhoz! Büszke vagyok magamra
- osztotta meg futós videóját, amelyen jól látszik, hogy a rendkívüli meleg ellenére is a természetben edz. Ezt pedig rajongói sem tudták szó nélkül hagyni:
Szuper vagy! Ebben a melegben. Nem semmi
- bókoltak neki.
Akadt azonban olyan is, aki óva intette őt:
Hát minden elismerésem, nagyon kitartó vagy, de azért vigyázz magadra, ilyen melegbe én nem futok.
Egy azonban biztos: a gyönyörű műsorvezetőnő irigylésre méltó formában van, amelyet hamarosan a televíziónézők is láthatnak a Farm Vip legújabb évadában, melynek idei szereplőire is fény derült nemrég.
