„Még azt sem tudta megmondani, mennyire vagy hol fáj neki” – még hozzáérni sem lehet a kisfiúhoz, súlyos betegség áldozata

Egy 12 éves kelet-londoni kisfiú egy ritka bőrbetegségben szenved, amely során bőre még a legkisebb horzsolásra is súlyos sérülést szenved. Egy új kísérletnek hála talán megmenekülhet.

Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Gabrielius Misurenkovasnál csecsemőkorában diagnosztizálták a recesszív disztrófiás epidermolysis bullosa néven ismert gyulladásos betegséget. Ez a ritka genetikai rendellenesség rendkívül legyengíti az embert, könnyen sérülő bőrt okoz, amely hólyagosodásokhoz, mély sebekhez vagy hegesedéshez vezethet.

Az Egyesült Államokban nagyjából 150 gyereket érint ez a betegség, amely nemcsak, hogy fájdalmas, de súlyos viszketést is okoz. Mivel nincs kimondott ellenkezelés erre a fajta betegségre, így a betegek és családjaik sebkötözéssel és kenőcsök használatával enyhítik a tüneteket. Sajnos idővel ez az állapot súlyos szövődményekhez is vezethet és sok embernél kialakulhat bőrrák.

Gabrielius csecsemőkora óta a világhírű Great Ormond Street gyermekkórház orvosainak gondozása alatt áll. Amikor az orvosai klinikai vizsgálatot javasoltak, azonnal élt a lehetőséggel.

„Szerettem volna részt venni a kísérletben, mert izgatottan vártam, hogy vajon javíthat-e az állapotomon, és így többet tudok majd foglalkozni azokkal a dolgokkal, amiket szeretek, mint például focizni és a barátaimmal lenni

- idézi a kisfiú szavait a Mirror.

Ha megsérült sokszor kellett cseréltetnie a kötéseit testén, egy új klinikai vizsgálatnak hála enyhültek tünetei. Édesanyja szerint sebei gyorsabban gyógyultak és kevésbé vörösödött be a bőre.

Már részt tud venni a különböző iskolai tevékenységeken is, de továbbra is óvatosnak kell lennie.

Gabrieliusnál kéthetesen találtak egy sebet, majd diagnosztizálták is nála a rendellenességet.

Az első két év nagyon nehéz volt, mivel folyamatosan figyelni kellett – még a szemének dörzsölése is fájdalmas hólyagosodást okozhatott. Még azt sem tudta megmondani, mennyire fáj neki, vagy hol fáj

- mondta az anyukája.

A betegség egy olyan genetikai állapot, amelyet a VII-es kollagént termelő gén hibája okoz, amely egy olyan fehérje, amely a bőr rétegeit köti össze.