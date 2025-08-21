UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Mellkasi fájdalmaid vannak? Szörnyű betegség jele lehet

Az anyuka maga sem tudta elhinni, ami történt.

Egy angliai nőnek semmilyen tünete nem volt, mielőtt hirtelen mellkasi fájdalmakkal kezdett volna küzdeni. Amikor fájdalmai eredetének próbált utánajárni, lesújtó diagnózist kapott.

Hirtelen fájdalom rántotta le a betegségről a leplet
Hirtelen fájdalom rántotta le a betegségről a leplet / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A liverpooli Sharon Smith 2023 áprilisában kezdett először mellkasi fájdalmakra panaszkodni, ami miatt a helyi sürgősségire került. Ezután hosszú út várt rá, és ő maga sem sejtette, mi következik, de a Clatterbridge Rákközpont sajtóközleményében részletesen elmesélte, mi is történt az első orvosi látogatás után.

Vérvizsgálatok és csontvelő-biopszia után a kétgyermekes anyukánál akut limfoblasztos leukémiát diagnosztizáltak.

Teljes sokként ért. Épp akkor jöttünk vissza nyaralásból, és pár nappal előtte végiggyalogoltam Spanyolországot. Hirtelen fájdalmat éreztem, miközben az unokáimmal fociztunk a kertben

- emlékezett vissza Sharon.

Az akut limfoblasztos leukémia esetében az "akut" szó arra utal, hogy a betegség gyorsan terjed, és éretlen vérsejteket hoz létre - Sharonnál ezért nem jelentkeztek korábban tünetek. A diagnózis után a Clatterbridge Rákközpontba szállították, ahol 2023 novemberében donor őssejt-transzplantáción esett át, hogy új vérsejteket hozhasson létre.

Nagyon jól éreztem magam utána. Mindig is aktív voltam, és újra a megszokott önmagamnak éreztem magam.

Sharon továbbra is rendszeresen járt ellenőrzésekre, de 2024 szeptemberében egy rutinszerű csontvelő-biopszia sajnos kimutatta, hogy a rák visszatért. Nem erre számított, teljesen összeomlott a hír hallatán.

Ezt követően orvosa, Dr. Saif elmondta, hogy a háttérben már azon dolgozott, hogy Sharon egy új kezelést kaphasson, amit CAR-T terápiának neveznek. Ez az antigénreceptor T-sejt terápia egy rendkívüli típusú immunkezelés. Ez az új kezelés azoknak is segíthet, akiknél a hagyományos terápiák már nem hatásosak. Sharon hirtelen nagyon szerencsésnek érezte magát, és újra remény töltötte el.

Mivel Liverpoolban nem volt elérhető a terápia, Sharon Manchesterbe járt: minden alkalommal 55 kilométert utazott, sőt, három és fél hétre oda is költözött, hogy könnyebben mehessen a kezelés.

Rutin kemoterápia után megkezdődött az új terápia, és néhány mellékhatástól eltekintve teljesen sikeres volt a kezelés. Sharon gyorsan felépült, és a biopsziái is biztató eredményeket mutatnak - írja az AOL.

