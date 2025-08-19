UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Huba névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Remélem, megfizet valaki az unokám haláláért" - Igazságot akar az elgázolt kislány, Lívia családja

halálos gázolás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 06:00
tragédiaSátoraljaújhely
H. Líviát hátulról ütötte el egy kocsi Sátoraljaújhelyen, a sofőr valósággal ráhajtott a gyermekre. A polgármester szerint nem hibázott a sofőr, a halálra gázolt kislány családja azonban igazságot akar.

Egy boldog család élete tört ketté augusztus 11-én, Sátoraljaújhelyen. Mint arról a Bors is írt, aznap a 9 éves H. Lívia éppen a településen biciklizett, amikor a Budai Nagy Antal és a Deák utca kereszteződésénél egy arra járó, vele egy irányban haladó, kanyarodni készülő autós elütötte. Bár a mentősök azonnal odarohantok, esélyük sem volt arra, hogy megmentsék a kis diáklányt: az autó ugyanis ráhajtott Líviára. A halálra gázolt kislány családja igazságot akar és azt, hogy valaki megbűnhődjön a gyermek haláláért.

halálra gázolt kislány
A halálra gázolt kislány családja szeretné, ha kiderülne az igazság / Fotó: Boon/Vajda János

Igazságot akar a halálra gázolt kislány családja

Mint azt megírtuk, a rokonok elmondták, hogy a sofőr valósággal ráhajtott a kislányra. A helyszínre rohanó szerettei saját szemükkel is látták a borzalmas balesetet: 

Nekünk nem is szóltak azonnal. Amikor megtudtuk, rögtön rohantunk a helyszínre, de akkor már ott volt mentő, rendőr. Ott feküdt a kisunokám, a kocsi alatt volt a feje 


- mondta a baleset után a Borsnak, Lívia nagymamája. A gyászoló asszony már akkor sem értette, hogyan is történhetett meg a baleset, ugyanis ismerik a helyi sofőrt, akinek nem volt idegen ez a kereszteződés. 

Nem voltunk ott a baleset pillanatában, nem értem, hogyan gázolta el és hogyan ment rá a kislányra kocsival. Hogy nem látta kanyarodás közben, hogy ott van? Hiszen a sofőr nem is idegen, itt lakik ő is, ismerjük. Nem volt ismeretlen neki a környék

- szögezte le a gyászoló nagyszülő. Bár a férfi testvére a történtek után ellátogatott a családhoz és felajánlotta, hogy állják a temetés költségeit, a kislány családja nem kért ebből. Ők csak Líviát akarják visszakapni. 

- Odajött a rokona, hogy szeretnék állni a temetést. De ne álljon semmit, nem pénzre van szükségünk, nem is fogadnánk el tőle. Csak adja vissza az unokámat! Csak őt akarjuk visszakapni! - zokogta a nagymama. Ő azt reméli, hogy kiderül, mi is történt az unokájával, mert azt szeretnék, ha a tettes megbűnhődne: 

- Nem tudjuk mi sem, hogy mi történt, mert nem voltunk ott. De szeretnénk, ha kiderülne, hogy ki is volt a felelős és bűnhődjön meg a tettéért - szögezte le. Közösségi oldalán is nyomatékosította a kijelentést: 

Remélem, hogy a jó Isten megfizet az unokám haláláért

- írta. A település polgármestere azonban azt mondta: a sofőr szabályosan haladt.

A Deák utcán szabályosan közlekedő gépjármű 9 éves kislányt gázolt halálra. A gyermek biciklijével szabálytalanul közlekedett, a gépjárművezető az eddigi információk szerint semmilyen szabályt nem sértett meg

- írta bejegyzésében Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere. A család azonban válaszokat akar, mint mondják, szeretnék, ha alaposan kivizsgálnák az esetet. Ők egybehangzóan állítják: kizárt, hogy a sofőr ne látta volna a vele egy irányban haladó gyermeket. Ezért még egy rekonstrukciós videót is készítettek, melyben újra vették, mi is történhetett azokban a végzetes utolsó másodpercekben:

Reméljük, hogy a hatóságok alaposan kivizsgálják, mi is történt ott. Meghalt egy kislány, elvettek tőlünk egy csodás gyermeket

- mondták. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu