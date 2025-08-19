"Remélem, megfizet valaki az unokám haláláért" - Igazságot akar az elgázolt kislány, Lívia családja

Egy boldog család élete tört ketté augusztus 11-én, Sátoraljaújhelyen. Mint arról a Bors is írt, aznap a 9 éves H. Lívia éppen a településen biciklizett, amikor a Budai Nagy Antal és a Deák utca kereszteződésénél egy arra járó, vele egy irányban haladó, kanyarodni készülő autós elütötte. Bár a mentősök azonnal odarohantok, esélyük sem volt arra, hogy megmentsék a kis diáklányt: az autó ugyanis ráhajtott Líviára. A halálra gázolt kislány családja igazságot akar és azt, hogy valaki megbűnhődjön a gyermek haláláért.

A halálra gázolt kislány családja szeretné, ha kiderülne az igazság / Fotó: Boon/Vajda János

Igazságot akar a halálra gázolt kislány családja

Mint azt megírtuk, a rokonok elmondták, hogy a sofőr valósággal ráhajtott a kislányra. A helyszínre rohanó szerettei saját szemükkel is látták a borzalmas balesetet:

Nekünk nem is szóltak azonnal. Amikor megtudtuk, rögtön rohantunk a helyszínre, de akkor már ott volt mentő, rendőr. Ott feküdt a kisunokám, a kocsi alatt volt a feje



- mondta a baleset után a Borsnak, Lívia nagymamája. A gyászoló asszony már akkor sem értette, hogyan is történhetett meg a baleset, ugyanis ismerik a helyi sofőrt, akinek nem volt idegen ez a kereszteződés.

Nem voltunk ott a baleset pillanatában, nem értem, hogyan gázolta el és hogyan ment rá a kislányra kocsival. Hogy nem látta kanyarodás közben, hogy ott van? Hiszen a sofőr nem is idegen, itt lakik ő is, ismerjük. Nem volt ismeretlen neki a környék

- szögezte le a gyászoló nagyszülő. Bár a férfi testvére a történtek után ellátogatott a családhoz és felajánlotta, hogy állják a temetés költségeit, a kislány családja nem kért ebből. Ők csak Líviát akarják visszakapni.

- Odajött a rokona, hogy szeretnék állni a temetést. De ne álljon semmit, nem pénzre van szükségünk, nem is fogadnánk el tőle. Csak adja vissza az unokámat! Csak őt akarjuk visszakapni! - zokogta a nagymama. Ő azt reméli, hogy kiderül, mi is történt az unokájával, mert azt szeretnék, ha a tettes megbűnhődne:

- Nem tudjuk mi sem, hogy mi történt, mert nem voltunk ott. De szeretnénk, ha kiderülne, hogy ki is volt a felelős és bűnhődjön meg a tettéért - szögezte le. Közösségi oldalán is nyomatékosította a kijelentést:

Remélem, hogy a jó Isten megfizet az unokám haláláért

- írta. A település polgármestere azonban azt mondta: a sofőr szabályosan haladt.

A Deák utcán szabályosan közlekedő gépjármű 9 éves kislányt gázolt halálra. A gyermek biciklijével szabálytalanul közlekedett, a gépjárművezető az eddigi információk szerint semmilyen szabályt nem sértett meg

- írta bejegyzésében Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere. A család azonban válaszokat akar, mint mondják, szeretnék, ha alaposan kivizsgálnák az esetet. Ők egybehangzóan állítják: kizárt, hogy a sofőr ne látta volna a vele egy irányban haladó gyermeket. Ezért még egy rekonstrukciós videót is készítettek, melyben újra vették, mi is történhetett azokban a végzetes utolsó másodpercekben:

Reméljük, hogy a hatóságok alaposan kivizsgálják, mi is történt ott. Meghalt egy kislány, elvettek tőlünk egy csodás gyermeket

- mondták.