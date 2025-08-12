Beleszakad a szív: autós gázolt halálra egy 9 éves bicikliző kislányt Sátoraljaújhelyen

Hétfő este Sátoraljaújhelyen, a Budai Nagy Antal utcában egy autós kanyarodás közben elsodorta, majd elgázolta a vele azonos irányban bicikliző 9 éves kislányt.

A rendőrség vizsgálja a halálos gázolás körülményeit. (Képünk illusztráció) Fotó: Fotó: Freepik.com

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál közleménye szerint a gyermek olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A tragédia helyszínén mécsesek és virágok sorakoznak a kislány emlékére. A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset pontos körülményeit - írta a Tények.