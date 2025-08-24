„Azt hittem, a kisbabám csak fél a sötétben – majd lesújtó diagnózist kaptunk”

Antonia Lambert meg volt győződve róla, hogy majdnem másfél éves kislánya, Delilah-Rose Lambert csupán fél a sötétben, ezért égve hagyták neki esténként a szobában a lámpát. Ezt követően azonban észrevették, hogy a 17 hónapos csöppség pupillája fényben világít. A kislány pedig sötétben egyre jobban nyüszögött és egyre jobban dörzsölte a bal szemét, ami miatt szülei végül elvitték őt szemészetre. Habár először elküldték őket, hogy nincs baj, második alkalommal átirányították őket a kórházba. Ott azonban sokkoló diagnózis érkezett: Delilah-Rose retinoblasztómával, egy nagyon ritka típusú rákkal küzd.

Mire megtörtént a kórmegállapítás, kiderült, a daganat teljesen kitöltötte a bal szemüregét, ami miatt el kellett távolítani a szemét. Antonia azonban biztos benne, ha a szemész már első alkalommal továbbküldi őket a kórházba, akkor talán nem jutnak el idáig. Akkor talán még egy lézeres kezelés vagy kemoterápia segített volna.

Nagyon sokféle érzelem kavargott bennem, napokig csak sírtam. Leginkább a helyi kórház miatt éreztem dühöt, mert kezdetben nem tartották fontosnak a vizsgálatot. Lehet, hogy kisebb lett volna a daganat, és megmenthették volna a szemét

- nyilatkozta összetörve Antonia, akinek kislánya az orvosok szerint a látásvesztés miatt rémült meg minden alkalommal esténként a sötétben.

Előtte nagyon jól aludt, este 7-től reggel 8-ig fel sem ébredt.

Delilah-Rose szemét végül egy háromórás műtéttel távolították el, amelyet követően először ideiglenes műszemet kapott, amelyet nemsokára egy végleges protézis követ majd. Kislánya történetéből kiindulva pedig Antonia most mindenkit arra bíztat, higgyenek a megérzéseiknek:

Vannak dolgok, amik elszomorítanak. Delilah soha nem tud majd bizonyos sportokat űzni, még ha szeretne is, mert nincs teljes látása. Meg kell bízni a megérzéseinkben, és minden erővel ragaszkodni kell a vizsgálatokhoz. Mi az elején nem voltunk elég határozottak

