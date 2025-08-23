Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Bence névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokk: vattacukor illatot érzett, kiderült, agyrákkal küzd

rák
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 21:00
vattacukordiagnózis
Az idős férfi reméli, történetének megosztásával tud segíteni másokon.
B. V.
A szerző cikkei

A 63 éves Steve Turnbull soha nem gondolta volna, hogy különleges tüneteit nem más okozza, mint egy halálos kór. Az idős férfi ugyanis leginkább vattacukor illatot érzett, mielőtt kiderült, gyógyíthatatlan beteg. A kétgyermekes apát glioblasztómával diagnosztizálták. Habár hányingerrel, látási és egyensúly problémákkal is küzdött, a legfurcsább mégis az volt számára, hogy állandóan vattacukor illat lengte körbe őt. Még akkor is, amikor pecsenyét evett.

Halálos kór állt a tünet mögött. Fotó:  Pexels

Steve-t először gasztroenterológiára küldték, azonban ott nem mutattak ki semmit. Végül járási nehézségei és fejfájása miatt MRI-n kötött ki. Ott pedig kiderült, egy teniszlabda nagyságú daganat van az agyában. Sokkoló kórmegállapítását követően a 63 éves férfi úgy döntött: a nyilvánosság elé áll és megosztja történetét, hátha azzal tud segíteni másokon.

Kiemelte, mindenre gondoltak, csak rákra nem. Még az is eszükbe jutott egyensúlyproblémái után, hogy sztrókja van: 

A lányom esküvőjén mondtam egy beszédet, és végigkísértem őt az oltárhoz. Estére azonban elveszítettem az egyensúlyomat, elmosódott lett a beszédem, és a szám egyik oldala lebiggyedt. Nem iszom alkoholt, így mindenki egyből tudta, hogy valami nagyon nincs rendben

 - emlékezett vissza Steve, aki glioblasztómás diagnózisát követően megműtöttek, majd 30 sugárkezelésnek és kemoterápiának vetették alá.

Most, betegségével való harca során is arra gyűjt, hogy minél több pénzt kapjon az agyrákkutatás: 

Az agydaganatok kutatása nagyon alulfinanszírozott, pedig ez a vezető halálok a gyermekek és a 40 év alatti felnőttek körében. Ennek meg kell változnia. Ha a történetem segít valakinek elérni, hogy vizsgálatra küldjék, amikor valami nincs rendben, már megérte elmondanom

 - írja az UNILAD.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu