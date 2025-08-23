Sokk: vattacukor illatot érzett, kiderült, agyrákkal küzd

A 63 éves Steve Turnbull soha nem gondolta volna, hogy különleges tüneteit nem más okozza, mint egy halálos kór. Az idős férfi ugyanis leginkább vattacukor illatot érzett, mielőtt kiderült, gyógyíthatatlan beteg. A kétgyermekes apát glioblasztómával diagnosztizálták. Habár hányingerrel, látási és egyensúly problémákkal is küzdött, a legfurcsább mégis az volt számára, hogy állandóan vattacukor illat lengte körbe őt. Még akkor is, amikor pecsenyét evett.

Halálos kór állt a tünet mögött. Fotó: Pexels

Steve-t először gasztroenterológiára küldték, azonban ott nem mutattak ki semmit. Végül járási nehézségei és fejfájása miatt MRI-n kötött ki. Ott pedig kiderült, egy teniszlabda nagyságú daganat van az agyában. Sokkoló kórmegállapítását követően a 63 éves férfi úgy döntött: a nyilvánosság elé áll és megosztja történetét, hátha azzal tud segíteni másokon.

Kiemelte, mindenre gondoltak, csak rákra nem. Még az is eszükbe jutott egyensúlyproblémái után, hogy sztrókja van:

A lányom esküvőjén mondtam egy beszédet, és végigkísértem őt az oltárhoz. Estére azonban elveszítettem az egyensúlyomat, elmosódott lett a beszédem, és a szám egyik oldala lebiggyedt. Nem iszom alkoholt, így mindenki egyből tudta, hogy valami nagyon nincs rendben

- emlékezett vissza Steve, aki glioblasztómás diagnózisát követően megműtöttek, majd 30 sugárkezelésnek és kemoterápiának vetették alá.

Most, betegségével való harca során is arra gyűjt, hogy minél több pénzt kapjon az agyrákkutatás:

Az agydaganatok kutatása nagyon alulfinanszírozott, pedig ez a vezető halálok a gyermekek és a 40 év alatti felnőttek körében. Ennek meg kell változnia. Ha a történetem segít valakinek elérni, hogy vizsgálatra küldjék, amikor valami nincs rendben, már megérte elmondanom

- írja az UNILAD.