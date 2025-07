Összedúlt ágy és piszkos lepedők: rejtély a magyar hotelben, eltűntek a vendégek - Galéria

Mintha egy természeti katasztrófa után kihalt volna az emberiség. Filmbe illő díszlet is lehetne az a magyar hotel, ahol nemrég A Felfedező nevű urbexes járt. A hotelben már hosszú ideje nem szállt meg senki. Az utolsó szállóvendégek mindent hátrahagyva tűntek el, a falak titkokat őriznek.

Mindent hátrahagytak a magyar hotelben / Fotó: A Felfedező-urbxes

Az egyik legnépszerűbb hazai urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például magyar család hátrahagyott otthona, az elfeledett balatoni üdülő vagy a munkásszálló rejtélye. Most egy magyarországi hotelben járt, ahonnan rejtélyesen tűntek el a vendégek. A hotel szobáiban összedúlva hagyták az ágyakat, a mosókonyhában sorakoznak a piszkos lepedők, de már senki nem fogja azokat kimosni.

