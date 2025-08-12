Azt mondták, még túl fiatal hozzá, most az életéért küzd a 27 éves lány

Azt mondták a ma már 27 éves Alice Greavesnek, túl fiatal a rákhoz, amikor 2022 novemberében egy csomót fedezett fel a mellében, ami miatt orvoshoz fordult. A Leicester melletti kis faluból származó lány jelenleg a betegség előrehaladott állapotával küzd, miután a rák elérte a tüdejét és az agyát is.

Nagy hibát követtek el az orvosok, amikor elküldték a fiatal lányt / Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Miután felhívta a háziorvosát, az – Alice állítása szerint –, meg sem akarta vizsgálni, a fiatal korára hivatkozva, és azzal nyugtatgatta, hogy biztos nincs semmi komoly baja. Amikor a lány telefonon keresztül leírta neki a csomót, a doktor úgy vélte, talán a mellizmával lehet valami gond. Alice ezt eleinte el is fogadta, mivel rendszeresen nagy intenzitású tornán vett részt, ám amikor néhány hónappal később egy barátjánál mellrákot diagnosztizáltak, elment a rendelőbe, és követelte, hogy vizsgálják meg: ahogy pedig a doktornő megtapogatta a mellét, már ő is ráébredt arra, nagy a baj. Ezután gyorsított eljárásban további vizsgálatokat végeztek nála, majd Alice egy héttel később megtudta, hogy mindössze 24 évesen 3. stádiumú mellrákban szenved.

I was told I was 'too young' for cancer at 24 - now it's spread to my brain https://t.co/4syInYeWD8 — K.B. (@KB97783357) August 8, 2025

A lány 2023 márciusában kezdte meg a kemoterápiát, amit augusztusban kettős masztektómia (emlőeltávolítás) követett. A 16 körös kemoterápiát követően azonban Alice-t újabb csapás érte, amikor elmondták neki, a rák átlépett a 4. stádiumba, és már a tüdejére is átterjedt, majd 2025 márciusában – a sugárkezelés dacára –, az agyát is elérte, ami miatt idén júniusban sürgősségi műtéten esett át: ennek során eltávolították a daganatot. Alice, aki korábban a pénzügyben dolgozott, most az mondja, frusztrált, amiért az orvosok elmulasztották a rák korai diagnosztizálásának lehetőségét. Arra biztat mindenkit, hogy szorgalmazzák a vizsgálatokat, ha egyszer úgy gondolják, valami nem stimmel a testükkel.

Nyolc-tizenkét hét múlva lesz egy ultrahangom, mert elméletileg már teljesen eltávolították a rákot a melleimből és az agyamból: most már csak a tüdőmben van jelen. Remélem, ez nem változott, és azt is, hogy a tüdőmben is kisebb lett

- tette hozzá Alice, aki jelenleg sem kemoterápiát, sem sugárkezelést nem kap, az idegsebésze pedig elégedett azzal, ahogy az agyműtétet követően gyógyul – írja a The Sun.