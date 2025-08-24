"Egy szörnyű baleset utáni három hónapos kómából ébredtem fel, és csak két szót szóltam"

Giles mindössze 19 éves volt, amikor még 1985-ben teljesen megváltozott az élete. December 18-án, amikor hazafelé vitte barátját, amikor egy másik autó a szembejövő sávban jelent meg. A férfi megpróbálta elrántani a kormányt, de járműve fának csapódott. Súlyos sérüléseket szenvedett a baleset következtében, ahol koponyája és medencéje eltört, gerince megrepedt, agya oxigénhiánytól károsodott. Az orvosok mindössze 25 százalék esélyt adtak túlélésére.

A férfi brutális autóbalesete után több hónapig kómában volt / Fotó. Pexels (Illusztráció)

A férfi élete teljesen megváltozott a balesete óta

A fiatal férfi három hónapig volt kómában, állapota a legalacsonyabb, hármas értéket mutatta a Glasgow-kóma skálán, ami a halál közeli állapotnak felel meg. Szülei felváltva ültek mellette, édesanyja folyamatosan beszélt hozzá, zenét játszottak neki, hogy stimulálják. Végül egy nap, amikor anyja belépett a kórterembe, Giles felemelte kezét és kiejtette a két szót, ami végül a fordulópontot jelentette.

„Szia, anya”

- idézte a férfi szavait a The Mirror.

Felébredése után még fél évig szenvedett poszttraumás amnéziától. Újra kellett tanulnia járni, beszélni, sőt nevetni is. A beszédzavartól és memóriahiánytól sokáig küzdött, de évek alatt sikerült viszonylag önálló életet kialakítania. 2007-ben feleségül vette Helent, aki visszaadta neki a képességet, hogy szívből tudjon nevetni.

Bár az agysérülés miatt nagyobb az esélye későbbi betegségekre, Giles ma már vezetni tud, önkéntesként segít a Headway agysérülteket támogató szervezetnél, és úgy érzi mára hálás lehet azért, hogy életben maradt. A baleset okozója sosem került elő, de egy dolog máig emlékezteti a tragédiára a Go West „Goodbye Girl” című dala, amely a baleset idején szólt autójában, s amelyet hallva ma is könnyek szöknek a szemébe.

Megtanultam, mennyire törékenyek vagyunk. Szerencsésnek érzem magam, hogy túléltem és hogy a családom, majd Helen mellettem volt. Nem akarom, hogy bárki egyedül élje át azt, amin én keresztülmentem