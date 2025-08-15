,,Búcsút vettem a családomtól, miközben felkészültem a halálra, majd csoda történt"

Már a családjától is végső búcsút vett az a 70 éves nő, aki már felkészülten várta a halált, majd egy nap csoda történt. Rossz egészségügyi állapota miatt idősek otthonába kényszerült, végül onnan is sikerült kiköltöznie.
Carole egészségügyi problémái férje 2016-os halála után kezdődtek, amikor túlhajszolta magát annak érdekében, hogy le legyen foglalva, így próbálta elterelni gondolatait. Mikor 65 évesen nyugdíjba vonult, azt kezdte érezni, hogy egészsége rohamosan romlik.
Először a belei és a húgyhólyagja állt le, majd egyre csak romlott az állapota.
A következő néhány évben egyre betegebb, fáradtabb és legyengültebb lettem, emellett sok gyomorfájdalommal is küzdöttem
- idézi az idős asszonyt a Mirror. Depressziós és szorongó emberré vált, még az orvosok sem tudták megmondani mi a problémája pontosan Carole-nak. Antidepresszánsokat és különböző gyógyszereket kezdett el szedni.
Gyakran járt a sürgősségire, ezért úgy döntött 2023-ban, hogy idősek otthonába vonul.
Megvizsgáltak, és egyenesen hazaküldtek
- mondta az orvosi élményeiről Carole, aki annyira legyengült, hogy kerekesszékbe került.
Szorongásnak tulajdonították tüneteit, de úgy érezte, összeszorul a szíve és azt gondolta, már nem sok ideje maradt hátra.
Úgy döntöttem, verset írok a családomnak búcsúzóul.
Carole lánya, Anna, aki már szerzett tapasztalatot az egészségügyben, nem volt hajlandó elfogadni édesanyja állapotát. Talált végül egy Nurosym nevezetű orvostechnikai eszközt, amely stimulálja a vagus idegeket, amelyek kulcsfontosságúak az agy, szív és emésztőrendszer közötti kapcsolat miatt.
Egy évvel beköltözése után megkapta az eszközt és szinte azonnal elkezdett változásokat tapasztalni hangulatában. Végül a kerekesszékből is kikerült.
Az orvosok sosem említették.
Áprilisban eléggé jól lett ahhoz, hogy visszaköltözzön a saját otthonába. Felépülése annyira figyelemreméltó volt, hogy lánya, Anna megvásárolta a saját Nurosym-ját. Szerinte édesanyja nem csak bebeszélte magának, az eszköz tényleg hatékony. Anna maga is szorongó típus és neki is segített a készülék, ami biztonságosabb alvást és nyugodt közérzetet biztosít.
