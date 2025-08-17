„A leendő férjem nővére kegyetlen megjegyzéseket tett rám az esküvői ruhámban”

A közelgő esküvő miatt aggódó mennyasszony nyíltan beszélt arról, milyen bántó módon viselkedett vele a jövendőbeli sógornője. A fiatal nő szívét összetörte, amikor vőlegénye rokonai „boszorkánynak” nevezték őt – annak ellenére, hogy soha nem adott rá okot, hogy így bánjanak vele.

Az esküvő közeledtével a fiatal mennyasszony egyre jobban aggódik férje rosszalló rokonai miatt / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Esküvő helyett családi háború?

Elmondása szerint párja „a legcsodálatosabb férfi”, akit bárki kívánhatna magának. Ám a férfi testvére, különösen a nővére, kezdettől fogva ellenszenvet táplált iránta, pusztán azért, mert „kicsit teltebb alkat”. A menyasszony felidézte, hogy a nővér gyakran tette megjegyzéseket: „túl csúnya és kövér a bátyjához”, illetve hogy a férfi „csak beérte vele”, nem pedig valóban őt választotta szerelemből.

Sokáig hallgatott erről, mert nem akart feszültséget szítani a testvérek között – különösen, mivel vőlegénye imádja a nővérét, aki ügyesen leplezi az ellenszenvét mások előtt. A helyzet azonban akkor vált tarthatatlanná, amikor a menyasszony az édesanyjával, a leendő anyósával és a sógornőjével közösen ment esküvői ruhát próbálni. Miután megtalálta a tökéletes ruhát, édesanyja és anyósa könnyekig meghatódva dicsérték, a sógornő undorral nézett rá, majd hosszú monológba kezdett arról, hogy „úgyis be kell érnie kevesebbel, mert semmi szép nem állna jól neki”.

A sértő szavak után a menyasszony sírva távozott. Anyja azonnal felhívta a vőlegényt, aki feldúltan kérdőre vonta kedvesét. Négy év hallgatás után végre mindent bevallott neki. A férfi mélyen megrendült, és bocsánatot kért, amiért nem vette észre, mi történik.

A férfi úgy döntött, hogy végül kizárja a nővérét az esküvőből. A menyasszony először megdöbbent, ám elfogadta a döntést. A férfi családja azonban sorra kezdett el bocsánatot kérni a nővér nevében, és kérlelték, hogy változtassanak. Az anyós odáig ment, hogy „önző boszorkánynak” nevezte a menyasszonyt, mondván, szétszakítja a családot - olvasható a Daily Star cikkében.