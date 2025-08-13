Felesége a szívverését hallgatva engedte el férjét: három nappal az esküvője után halt meg a családapa

Mindössze három nappal az esküvője után életét vesztette az a 33 éves Dean Dunphy, aki későn kapta meg diagnózisát, miszerint glioblasztómával, agyrákkal küzd. A családapa ugyanis a kórmegállapításkor már a negyedik stádiumban járt. Habár túlesett két agyműtéten, kemoterápián és sugárkezelésen, a daganat nem múlt el a szervezetéből. Ennek ellenére Dean és menyasszonya, Michaela úgy döntöttek, összeházasodnak. Dean azonban már a nagy nap estéjén olyan súlyos rohamot kapott, hogy újra kórházba került. Ott pedig a friss feleséggel közölték, ha férje megéli a másnapot, már az csoda lesz.

Esküvőjük estéjén közölték a feleséggel, ha férje megéli a másnapot, az csoda lesz. Fotó: © Pixabay (képünk illusztráció)

A hír hallatán Dean családtagjai és barátai azonnal a kórházba rohantak, hogy elbúcsúzzanak tőle, míg Michaela az utolsó pillanataiban a férje mellkasára hajtotta a fejét, hogy hallhassa Dean utolsó szívveréseit, mielőtt elment volna. Az apa szíve végül három nappal az esküvőt követően állt meg 2024. május 21-én, kicsivel több mint fél évvel a diagnózisát követően.

Michaela elmondta, négyéves lányuknak a lehető legegyszerűbb és legfájdalommentesebben próbálta elmondani, elment az édesapja:

Egyszerűen azt mondtam a négyéves lányunknak, Sloane-nak, hogy: "Nézd, apa felmegy az angyalokhoz". Erre ő azt kérdezte: "Ez azt jelenti, hogy már nincs apukám?". Én pedig azt válaszoltam: "Nem, van apukád, csak nem fog velünk élni többé". Sírtunk kicsit, aztán még ő kezdett el vigasztalni engem

- árulta el a gyászoló özvegy, aki most azért küzd, hogy pénz gyűjtsön az agyrákkutatásra.

Dean ugyanis gyakran panaszkodott migrénre és fejfájásra, amik már gyerekkora óta kínozták őt, de az orvosok szerint ez nem volt szokatlan. Súlyos betegségére csak azok után derült fény, hogy rángatózni kezdett a szeme vezetés közben. Azt hitte, sztrókja van, ami miatt kórházba ment. Ezt követően mutatták ki a vizsgálatok a glioblasztómát, írja a Mirror.