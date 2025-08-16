"Az oltárnál a volt feleségem nevét mondtam - az emberek azt mondják a páromnak, hogy váljon el tőlem"

Évtizedekkel a hírhedt Jóbarátok esküvői epizódja után, az "Én, Ross, elveszlek téged, Rachel" jelenet még mindig kényelmetlen borzongást vált ki a nézőkből. Úgy tűnik azonban, hogy az 51 éves Andrew Fildes nem vett belőle példát, amikor ugyanezt a hibát követte el házassági fogadalmában Rebecca Fildes felé.

Az esküvői tévedésről készült videó vegyes véleményeket váltott ki a közösségi médián (Képünk illusztráció) Fotó: © Pixabay

Amikor a pár 2023 októberében összeházasodott egy Bedfordshire-i anyakönyvi hivatalban Andrew a menyasszonya nevét hibásan mondta ki. Azonban nem akármilyen tévedésről volt szó, ugyanis az oltárnál, családjuk és barátaik előtt, Rebecca helyett Sarah-nak, 13 évvel ezelőtti ex-barátnőjének a nevét mondta.

Andrew hibáját legrosszabb rémálmaként írja le, elmondása szerint a kavarodást az okozta, hogy mostani feleségének is Sarah a középső neve.

Nagyon izgultam, és a barátok és család előtt állva próbáltam nem kimondani a rossz szavakat. Csak remegtem és izzadtam, szóval igazából csak túl akartam élni a ceremóniát, mert nem szeretek emberek előtt állni.

Eleinte Andrew még észre sem vette a hibát, így a vendégek idegesen nevettek, miközben a meglepett Rebecca gyorsan korrigálta őt.

Ez csak egyike azoknak a dolgoknak, de elég gyakori név. Bár az exemről van szó, már 10 éve külön vagyunk.

Míg Rebecca szerencsére viccesen fogta fel a dolgot, férje bevallotta, hogy nem volt ideális volt párja nevét mondani.

Olyan kapcsolatban vagyunk, ahol szerintem semmi szándék nem volt mögötte, csak egyszerű tévedés. Egyszerűen kinevettem, és még mindig nevetünk rajta. Folyton mondom, hogy tartozik nekem egy rendes esküvővel, ahol már a nevemet helyesen mondja ki.

- tette hozzá a felesége.

A háromgyermekes anyuka nemrég megosztotta a baklövést a TikTokon, de néhányan nem osztoztak a vicces hozzáálláson.

Ez borzasztó. Én annyira mérges lettem volna

- írta az egyik kommentelő.

A videó alatt többen is riasztó jelnek nevezték a férfi hibáját, míg egyesek már egyenesen a válásra buzdították Rebeccát.

Andrew szerint a valódi Ross és Rachel pillanat az ismerősi körükben állandó viccé nőtte ki magát, és Rebecca imádja szívatni miatta.

Nem veszem túl komolyan, de még mindig kínos.

A házaspár szerencsére nagy rajongója a Jóbarátok sorozatnak, és viccből az esküvő tervezése során még beszéltek is a kínos jelenetről - írta a Metro.