Hátborzongató: álmában törtek rá a nyíregyházi nagymamára és az unokára - nem hiszed el, mit követeltek

Nyíregyháza
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 05:15
A betolakodó fiatal kocsival érkezett, majd a kertkaput beszakítva tombolt az ablaknál. A bent alvó nyíregyházi asszony és ötéves kisunokája halálra rémültek, főleg, amikor megtudták, mit is akar tőlük a rájuk rontó férfi.

Nem egy rémtörténetet hallani azokról a riasztó betolakodókról, akik álmukban törnek rá az emberekre. Most egy nyíregyházi nagymama és mindössze ötéves kisunokája a maga bőrén tapasztalhatta meg, ezt a semmihez nem fogható rémületet. Egy ismeretlen férfi ugyanis az éjszaka közepén rontott rá az asszonyra és a gyerekre, akiktől döbbenetes dolgot követelt. 

nyíregyházi
A nyíregyházi asszonytól 40 ezer forintot követelt a rájuk törő fantom   Fotó: Pexels (illusztráció)

Álmában törtek rá a nyíregyházi nagyira

A vasárnap (augusztus 24.) hajnali, hátborzongató esetről az asszony lánya és egyben a halálra rémült kisfiú anyukája mesélt egy helyi csoportban: elmondta, hogy édesanyja és gyermeke már az igazak álmát aludták, amikor a semmiből, egyszer csak egy fekete autó tűnt fel az úton. A kocsiból aztán egy férfi ugrott ki, aki egyenesen a mit sem sejtő család kertkapujához rongyolt, majd valóságos poklot szabadított a családra:

Ma hajnalban, igazából éjfél körül valakik megálltak édesanyám háza előtt, ahol felszakították a hátsó a kaput, ahová a kutya nem tud bejutni a zöldségek miatt. Először a hálószoba ablakot kezdte el verni az illető, ahol édesanyám és 5 éves kisfiam aludt, majd a terasz ajtót verte a zseblámpával

 - mesélte Nóra. Kiderült, hogy a férfi igencsak furcsa szándékkal érkezett: egy titokzatos tartozást próbált meg behajtani a meglepett asszonyon.

Amikor anyám kinyitotta az ajtót, 40 ezer forintot követelt. Anyám fiát kereste, hogy adja meg tartozását. Ismétlem 40.000 forint... Hihetetlen. Itt megjegyezném, hogy becsületesek vagyunk, tehát a tesóm szóba se jöhet ezzel kapcsolatosan, illetve másik városban él és sose tartozik senkinek

 - szögezte le a szintén meghökkent családanya. Azt is hozzáfűzte, hogy bár a rejtélyes, követelődző alak a kívánt összeget ugyan ismételgette, de még a testvére nevét sem tudta. A nagymama viszont szerencsére, az ijesztő helyzet ellenére sem hagyta magát megvezetni, és úgy döntött, hogy inkább rendőrt hív. A fantom ekkor hátrált meg: a zsaruk említésére ugyanis azonnal kereket oldott és olyan gyorsan távozott, ahogyan érkezett.

Anyukám teljesen megrémült és a rendőrséget említve a fiatal, 30 év körüli srác egyből futásnak eredt, az autóba beugorva a társával együtt elhajtottak

 - fűzte hozzá Nóra. Mint mondta, nem a rémületkeltés volt a célja, csupán fel akarja kutatni azokat, akik édesanyjára rátörtek.

- A posztomban a figyelem felkeltése a cél, illetve segítségkérés, a gépjármű rendszámának beazonosításával kapcsolatosan. A rendőrségi feljelentés megtörtént, de nem árt, ha a helyi lakosok is képben vannak a történtekkel - szögezte le Nóra.

 

