Hátborzongató: álmában törtek rá a nyíregyházi nagymamára és az unokára - nem hiszed el, mit követeltek

Nem egy rémtörténetet hallani azokról a riasztó betolakodókról, akik álmukban törnek rá az emberekre. Most egy nyíregyházi nagymama és mindössze ötéves kisunokája a maga bőrén tapasztalhatta meg, ezt a semmihez nem fogható rémületet. Egy ismeretlen férfi ugyanis az éjszaka közepén rontott rá az asszonyra és a gyerekre, akiktől döbbenetes dolgot követelt.

A nyíregyházi asszonytól 40 ezer forintot követelt a rájuk törő fantom Fotó: Pexels (illusztráció)

Álmában törtek rá a nyíregyházi nagyira

A vasárnap (augusztus 24.) hajnali, hátborzongató esetről az asszony lánya és egyben a halálra rémült kisfiú anyukája mesélt egy helyi csoportban: elmondta, hogy édesanyja és gyermeke már az igazak álmát aludták, amikor a semmiből, egyszer csak egy fekete autó tűnt fel az úton. A kocsiból aztán egy férfi ugrott ki, aki egyenesen a mit sem sejtő család kertkapujához rongyolt, majd valóságos poklot szabadított a családra:

Ma hajnalban, igazából éjfél körül valakik megálltak édesanyám háza előtt, ahol felszakították a hátsó a kaput, ahová a kutya nem tud bejutni a zöldségek miatt. Először a hálószoba ablakot kezdte el verni az illető, ahol édesanyám és 5 éves kisfiam aludt, majd a terasz ajtót verte a zseblámpával

- mesélte Nóra. Kiderült, hogy a férfi igencsak furcsa szándékkal érkezett: egy titokzatos tartozást próbált meg behajtani a meglepett asszonyon.

Amikor anyám kinyitotta az ajtót, 40 ezer forintot követelt. Anyám fiát kereste, hogy adja meg tartozását. Ismétlem 40.000 forint... Hihetetlen. Itt megjegyezném, hogy becsületesek vagyunk, tehát a tesóm szóba se jöhet ezzel kapcsolatosan, illetve másik városban él és sose tartozik senkinek

- szögezte le a szintén meghökkent családanya. Azt is hozzáfűzte, hogy bár a rejtélyes, követelődző alak a kívánt összeget ugyan ismételgette, de még a testvére nevét sem tudta. A nagymama viszont szerencsére, az ijesztő helyzet ellenére sem hagyta magát megvezetni, és úgy döntött, hogy inkább rendőrt hív. A fantom ekkor hátrált meg: a zsaruk említésére ugyanis azonnal kereket oldott és olyan gyorsan távozott, ahogyan érkezett.

Anyukám teljesen megrémült és a rendőrséget említve a fiatal, 30 év körüli srác egyből futásnak eredt, az autóba beugorva a társával együtt elhajtottak

- fűzte hozzá Nóra. Mint mondta, nem a rémületkeltés volt a célja, csupán fel akarja kutatni azokat, akik édesanyjára rátörtek.