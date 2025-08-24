Megszólalt a 17 éves lány: nyílt levélben üzent édesanyjának az eltűnt Gabriella!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a rendőrség nagy erőkkel keresi a 17 éves Seres Gabriella Lucát, aki még múlt hét csütörtökön (aug. 14.) távozott ismeretlen helyre a VII. kerületi otthonából. Édesanyja a megkeresésünkre akkor lapunknak nyilatkozva azt mondta, hogy eltűnt lánya az interneten megismert férfi befolyása alá került.

Az eltűnt lány nemrég életjelet adott magáról. Fotó: Police.hu

Levelet írt az eltűnt lány a Borsnak

Nemrég azonban fordulat következett be az ügyben. Szerkesztőségünk ugyanis levelet kapott magától Gabriellától, aki szerint nem igaz, hogy eltűnt volna. Levelében a kamasz kifejtette: nem elcsalták, hanem ő maga menekült el otthonról.

A fiatal lány írásában egyenesen az édesanyjának üzent a Borson keresztül.

Miért hazudsz rólam az interneten és arról a fiúról, aki az első volt az életemben, aki szeretetet és figyelmet adott nekem?

– fogalmazott a levélben Gabriella. Írásából kiderül, hogy súlyos konfliktusba került szülőjével.

Tudtam, hogy zaklatni fogsz engem, ezért üzenetet is hagytam neked, amiben elmondtam, hogy gyűlöllek és hagyj békén

– írta édesanyjának Gabriella, amely állítása pontosan megegyezik édesanyja korábbi nyilatkozatával, aki azt mondta: „Levelet is hagyott maga után, amelyben azt írta: „soha többé nem jövök vissza”.

A levélhez Gabriella hangfelvételeket is csatolt, amelyeken családi veszekedés hallható.

Nyilvánvaló, hogy a kamasz lány és édesanyja között konfliktus alakult ki, ez azonban csak az érintettekre tartozik, ezért részleteket nem közlünk. Mivel Gabriella még nem nagykorú és az édesanyja a gondviselője, legjobb lenne, ha hazamenne és tisztáznák a nézeteltérést. Az édesanya a továbbiakban nem kívánt nyilatkozni és nem szerette volna kommentálni lánya levelét. A rendőrség azonban továbbra is eltűntként körözi a kislányt, mert tartózkodási helye ismeretlen. A VII. kerületi kapitányság kéri, hogy aki látja Seres Gabriella Lucát, tud a tartózkodási helyéről, értesítse a hatóságokat.