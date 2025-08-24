Megszólalt a 17 éves lány: nyílt levélben üzent édesanyjának az eltűnt Gabriella!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a rendőrség nagy erőkkel keresi a 17 éves Seres Gabriella Lucát, aki még múlt hét csütörtökön (aug. 14.) távozott ismeretlen helyre a VII. kerületi otthonából. Édesanyja a megkeresésünkre akkor lapunknak nyilatkozva azt mondta, hogy eltűnt lánya az interneten megismert férfi befolyása alá került.
Nemrég azonban fordulat következett be az ügyben. Szerkesztőségünk ugyanis levelet kapott magától Gabriellától, aki szerint nem igaz, hogy eltűnt volna. Levelében a kamasz kifejtette: nem elcsalták, hanem ő maga menekült el otthonról.
A fiatal lány írásában egyenesen az édesanyjának üzent a Borson keresztül.
Miért hazudsz rólam az interneten és arról a fiúról, aki az első volt az életemben, aki szeretetet és figyelmet adott nekem?
– fogalmazott a levélben Gabriella. Írásából kiderül, hogy súlyos konfliktusba került szülőjével.
Tudtam, hogy zaklatni fogsz engem, ezért üzenetet is hagytam neked, amiben elmondtam, hogy gyűlöllek és hagyj békén
– írta édesanyjának Gabriella, amely állítása pontosan megegyezik édesanyja korábbi nyilatkozatával, aki azt mondta: „Levelet is hagyott maga után, amelyben azt írta: „soha többé nem jövök vissza”.
A levélhez Gabriella hangfelvételeket is csatolt, amelyeken családi veszekedés hallható.
Nyilvánvaló, hogy a kamasz lány és édesanyja között konfliktus alakult ki, ez azonban csak az érintettekre tartozik, ezért részleteket nem közlünk. Mivel Gabriella még nem nagykorú és az édesanyja a gondviselője, legjobb lenne, ha hazamenne és tisztáznák a nézeteltérést. Az édesanya a továbbiakban nem kívánt nyilatkozni és nem szerette volna kommentálni lánya levelét. A rendőrség azonban továbbra is eltűntként körözi a kislányt, mert tartózkodási helye ismeretlen. A VII. kerületi kapitányság kéri, hogy aki látja Seres Gabriella Lucát, tud a tartózkodási helyéről, értesítse a hatóságokat.
