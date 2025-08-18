Eltűnt ez a kislány, édesanyja attól fél, hogy bedrogozzák és szexrabszolgává teszik - szólj, ha látod!

Kétségbeesve kéri a nyilvánosság segítségét egy eltűnt tinédzser édesanyja, Ivett. A rendőrség is nagy erőkkel keresi a 17 éves Seres Gabriella Lucát. A lány augusztus 14-én ment el VII. kerületi otthonukból, azóta nem tudják, hogy hol van.

Az eltűnt lány 155–160 centiméter magas, hosszú barna hajú, frufruja van. Fotó: Police.hu

Az édesanya szerint férfiak hálózták be a kislányt

Ivett lapunknak elmondta: lánya már fiatalon nehézségekkel küzdött, az iskolai zaklatások miatt az interneten próbált segítséget találni. Itt ismerkedett meg két férfival, akik fokozatosan a bizalmába férkőztek.

Egyszer csak hívnak a mentősök, hogy a gyerek összeesett, egy férfi volt ott vele. Utána többször találkoztak, majd elcsalták. Fel kellett törnöm a telefonját, ott láttam meg az üzeneteket

– mesélte a kétségbeesett édesanya. Elmondása szerint a férfiak különböző módszerekkel próbálták magukhoz láncolni a lányt: drogokat adhattak neki, és szexuális tartalmú üzenetek is előkerültek a telefonjáról.

Hangfelvétel bizonyítja, hogy xanaxot kapott. Telegramon azt írták neki, hogy szexrabszolga lesz belőle

– állítja Ivett.

Mostani eltűnése előtt többször megszökött, zavartan került elő

A lányt korábban is többször keresték a rendőrök. Egy alkalommal Budán, egy bérelt lakásban találtak rá. Az anya szerint gyermeke viselkedése teljesen megváltozott, elutasítóvá vált a családjával szemben, és levelet is hagyott maga után, amelyben azt írta: „soha többé nem jövök vissza”.

Amikor hazaértem, szét volt szórva minden a lakásban, a szomszédok mondták, hogy hat óra körül elment. Minden jel arra utal, hogy ismét azoknál a férfiaknál van

– mondta Ivett.

A 17 éves Seres Gabriella Lucát nagy erőkkel keresik a rendőrök. Fotó: Facebook

A rendőrség nyomoz az eltűnt lány után

A VII. kerületi rendőrkapitányság közleménye szerint a keresés folyamatban van, és nagy erőkkel kutatnak a lány után.

Rettegek, hogy mi lesz vele! Kérem, aki bármit tud, segítsen

– kéri megtörten az édesanya. A lányának mindenképp segítségre van szüksége, de ehhez előbb meg kell őt találni.