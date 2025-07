"Majdnem belehaltam a fenékfeltöltésbe. Az életemmel játszom"

Bizony a plasztikai beavatkozásoknak is megvannak a maguk árnyoldalai, a maguk rémisztő történetei, főleg, ha valaki nem a legmegbízhatóbb helyen fekszik kés alá. Ennél is rosszabb, ha valaki egy olyan rizikós és hírhedten veszélyes megoldás mellett dönt, mint a brazil fenékplasztika. A Miamiban élő Victoria jól ismeri a veszélyeket. Eddig 3 fenékplasztikája volt, amire 30 ezer dollárt (nagyjából 10 millió forintot) költött – és a harmadikba majdnem bele is halt.

Victoria jelenleg is felépül egy fenékplasztikából, amibe majdnem bele is halt. Ugyan jelenleg ülni sem képes, ez nem zavarja annyira, mint hogy bulizni sem mehet egy darabig Fotó: YouTube

“Rettenetesen megijedtem. Felébredtem a kórházban, és úgy voltam, hogy Istenem, épp megpróbálnak életben tartani, ez már nem a fenékplasztikáról szól” – idézte fel a Truly kamerái előtt a nő a traumatikus élményt, hozzátéve: olyan sok zsírt szívtak le a teste különböző felületeiről és fecskendeztek a fenekébe, hogy az egyszerűen túl sok volt a szervezetének. Végül túlélte a beavatkozást, amiből jelenleg is felépül: speciális ruhát kell viselnie és gyakorlatilag ölni sem képes.