"Kirúgtak, mert túl szép vagyok - 450 milliót költöttem már plasztikára"

Egy influenszer, aki azt állítja, hogy blokkolták a társkereső alkalmazásokban, mert „túl szép”, elárulta, hogy kénytelen a való életben szerelem után kutatni.

A 35 éves Janaina Prazeres azt mondja, hogy az alkalmazások algoritmusai és felhasználói, akik jelentették a profilját, „túl szépnek találták ahhoz, hogy igaz legyen”. A brazil modell korábban elárulta, hogy közel egymillió fontot (457 millió forint) költött plasztikai műtétekre, hogy a világ „legtökéletesebb nője” legyen. A Glamour Bulgaria magazinnak adott interjúban elmondta, hogy három különböző társkereső fiókot hozott létre, de minden alkalommal blokkolták őket. Mint mondja, „túl szépnek” lenni „kimerítő”.

„Először azt hittem, hogy valami hiba van” – mondta. „De miután létrehoztam három különböző fiókot, és mindegyiket kirúgták, rájöttem, hogy valami más is történik. Csak annyit mondtak, hogy a fiókom hamisnak tűnik. Megpróbáltam fellebbezni, de soha nem kaptam választ.”

A társkereső platform – amelyet nem részletezett – irányelvsértésekre hivatkozott, de soha nem részletezte az okát. Ennek eredményeként úgy döntött, hogy elhagyja az alkalmazásokat, és visszatér a hagyományos flörtöléshez. „Visszatértem ahhoz, amit a szüleink csináltak. Kötetlen beszélgetések, szemkontaktus...” – mesélte.

Janaina, akinek közel 900 000 követője van az Instagramon, hússzor feküdt már kés alá, és elképesztő összeget, közel 1 millió fontot költött a megjelenése javítására. Az évek során számos beavatkozáson esett át, többek között teljes arc-„harmonizáción” és töltőanyag-beültetésen, többszörös orrplasztikán, brazil fenékemelésen és egy testfelvarráson is átesett, melynek költsége körülbelül 66 000 font volt.

Útlevélképén azonban a modell természetesebb állapotban látható, határozottan sötétebb hajszínnel, kissé szélesebb orral, kevésbé „faragott” arcformával és világosabb sminkkel. Egy nemrégiben lezajlott nemzetközi repülőút során ideiglenesen őrizetbe vették a bevándorlási hivatalban, miután megkérdőjelezték az útlevele érvényességét.