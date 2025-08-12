AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lesifotó a szigeten, 42 milliós pezsgőt iszik a szerelmes Djokovics

tenisz
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 15:00
görögországNovak Djokovicsvakáció
Pályafutása huszonötödik Grand Slam-tornasikerére készül a szerb teniszező. Novak Djokovics az amerikai nyílt teniszbajnokság előtt a milliomosok közkedvelt pihenőhelyén, egy görög szigeten töltődik fel.
(s)
A szerző cikkei

A görögországi Mikonosz szigetén kapták lencsevégre Novak Djokovicsot, amint éppen a tengerparton csókolózik a feleségével, Jelenával. A házaspár és két gyermeke a Nammosz nevű strandon élvezi a nyarat. A strand mindössze 100 méter hosszú, sétálgató pávák is feltűnnek eszményi simaságú homokján. Rendszeresen olyan hírességek vakációznak ott mint Lewis Hamilton, Wayne Rooney, Leonardo DiCaprio és Nicole Sherzinger. A szigetre magángépekkel, helikopterekkel, meseszép jachtokkal érkezne a milliomosok, akik nem sajnálják a pénzt a 100 ezer font (42 millió Ft) értékű pezsgő kortyolgatására, és ha valaki Gucci táskát kíván vásárolni, 6000 fontért (2.7 millió Ft) megteheti. 

Djokovics
Djokovics és felesége Görögországban lazít. Fotó: AFP

Djokovics nem tagadja, a görögországi strandolás után tökéletesen kíván felkészülni az augusztus 24-ikén rajtoló amerikai nyílt teniszbajnokságra, melyet a múltban Flushing Meadows-ban négy alkalommal nyert meg. Az előkészületeiben hasznos társa Jelena, akit 2014-ben vett feleségül. Egykor felkapott színésznőnek számított Szerbiában, majd a Figleaves cég fehérnemű- és fürdőruha-termékeit reklámozta.

Jótékony a Djokovics-család

Élete fő tevékenységi köre, hivatása azonban nemes, tudniillik Jelena humanitáriusként dolgozik a Djokovics-család által létrehozott alapítványban, mely nehéz sorsú szerb gyerekek életének jobbra fordításában kíván segítséget nyújtani, tudható meg a Daily Mail-től. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu