Lesifotó a szigeten, 42 milliós pezsgőt iszik a szerelmes Djokovics

A görögországi Mikonosz szigetén kapták lencsevégre Novak Djokovicsot, amint éppen a tengerparton csókolózik a feleségével, Jelenával. A házaspár és két gyermeke a Nammosz nevű strandon élvezi a nyarat. A strand mindössze 100 méter hosszú, sétálgató pávák is feltűnnek eszményi simaságú homokján. Rendszeresen olyan hírességek vakációznak ott mint Lewis Hamilton, Wayne Rooney, Leonardo DiCaprio és Nicole Sherzinger. A szigetre magángépekkel, helikopterekkel, meseszép jachtokkal érkezne a milliomosok, akik nem sajnálják a pénzt a 100 ezer font (42 millió Ft) értékű pezsgő kortyolgatására, és ha valaki Gucci táskát kíván vásárolni, 6000 fontért (2.7 millió Ft) megteheti.

Djokovics és felesége Görögországban lazít. Fotó: AFP

Djokovics nem tagadja, a görögországi strandolás után tökéletesen kíván felkészülni az augusztus 24-ikén rajtoló amerikai nyílt teniszbajnokságra, melyet a múltban Flushing Meadows-ban négy alkalommal nyert meg. Az előkészületeiben hasznos társa Jelena, akit 2014-ben vett feleségül. Egykor felkapott színésznőnek számított Szerbiában, majd a Figleaves cég fehérnemű- és fürdőruha-termékeit reklámozta.

Jótékony a Djokovics-család

Élete fő tevékenységi köre, hivatása azonban nemes, tudniillik Jelena humanitáriusként dolgozik a Djokovics-család által létrehozott alapítványban, mely nehéz sorsú szerb gyerekek életének jobbra fordításában kíván segítséget nyújtani, tudható meg a Daily Mail-től.