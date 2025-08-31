„A kisfiam szájában láttam meg a jelet – szörnyű kórt diagnosztizáltak nála” 

Egy mindössze hatéves kisfiú, Myles Hughes élete teljesen megváltozott, miután édesanyja, Georgia észrevett valami különöset a gyermek szájában. Az ártatlannak tűnő jel végül egy szívszorító diagnózishoz vezetett: olyan ritka genetikai betegséggel küzd, amely az Egyesült Királyságban rajta kívül mindössze öt másik gyermeket érint.

Az anya a kisfia életért küzd.

Myles születésekor már több rendellenességgel jött a világra: siket volt, bal csípője pedig ficamodott. Ám az igazi aggodalom akkor kezdődött, amikor kétéves korában egy esés következtében kiesett az első két foga – és azok nem nőttek vissza. Georgia számára ez volt az első komoly figyelmeztető jel.

Nagyon aggódtam, hiszen a fiamnak ebben a korban már teljes fogsorral kellett volna rendelkeznie, neki azonban mindössze hét foga volt

– emlékezett vissza az anya.

A fogorvos végül kimondta a diagnózist: hypodontia, vagyis a fogak hiánya, ami a 4H leukodystrophia egyik fő jele.

A 4H leukodystrophia egy rendkívül ritka genetikai rendellenesség, amely az idegrendszert támadja, és súlyos mozgáskoordinációs zavarokat okoz. Az orvosok szerint Myles állapota egyedi, hiszen nemcsak járni és beszélni nem tud, de teljesen siket is. A kór egyelőre gyógyíthatatlan, és az érintett gyermekek többsége nem éri meg a tinédzserkort. Georgia, aki egyedül neveli fiát, elmondta:

Felfoghatatlan és szívszaggató tudni, hogy mennyire ritka és súlyos a fiam esete. Minden egyes nap félelemmel telik, hiszen bármelyik pillanatban romolhat az állapota.

Myles soha nem tanult meg járni, mozgása mindig rendkívül bizonytalan volt. Az MRI vizsgálatok kimutatták, hogy az agyában hypomyelinisatio áll fenn, vagyis az idegsejtek közötti ingerületátadás súlyosan sérült. Ez vezetett ahhoz, hogy az orvosok kimondják a végső diagnózist. A kisfiúnak ma már hallókészülékre, szemüvegre és sisakra is szüksége van, hiszen egyre romlik az egyensúlya, így minden esés komoly veszélyt jelent számára. Súlya folyamatosan csökken, ezért hamarosan táplálócsövet kap, hogy legalább a fejlődéséhez szükséges tápanyagokat megkapja.