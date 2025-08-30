Megható videó, súlyos beteg kisfiú énekelt Szoboszlai Dominiknak - Videó

Szoboszlai Dominiknak énekelt Isaac Kearney, a videót a TikTokra töltötték fel. A hatéves kisfiút valamennyi liverpooli futballista jól ismeri. 2024 karácsonyán az angol klub közös karácsonyi videót készített vele, és ennek tköszönhetően sikerült felhívni a figyelmet a fiúcska ritka genetikai rendellenességére. Az alábbi videót Szoboszlai Dominiknak küldte:

A hatéves fiú Wolf-Hirschhorn-szindrómával született, és egy másik, ritka betegséget, koponyacsont-fejlődési rendellenességet is diagnosztizáltak nála. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a koponyája nem növekszik megfelelően, és arc/koponya rekonstrukciós műtétre lehet szüksége a légzés, alvás és evés javítása érdekében.