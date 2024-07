„Hihetetlen számunkra, hogy már itt tartunk” – Dubaiban kaphatja meg a génterápiát a Duchenne-szindrómás Ádin

Sokat segít, hogy mellettünk vagytok és a lelkünknek is jót tesz olvasni az üzeneteket, így távol az otthontól. Túl vagyunk az első vizsgálatokon és Ádin most is igazi hős módjára tűrte azokat. Most pár nap pihi vár ránk. Az eddigi vizsgálati eredmények szuperek lettek. Bízunk benne továbbra is minden rendben lesz. A lényeg, hogy Ádin jól van, boldog és jó kezekben van. Aki ismer bennünket tudja, hogy nekünk ez a legfontosabb