„Egy éve van hátra” - sokkolták az orvosok az anyukát, aki nem láthatja felnőni fiát

Keelie Towler, a wakefieldi fiatal édesanya 70 000 fontot (több mint 32 millió forint) szeretne összegyűjteni egy Mexikóban elérhető kezelésre, amely meghosszabbíthatná az életét. Az anyuka rákkal küzd, ami már gyógyíthatatlan a diagnózis szerint. Nincs más vágya, csak hogy több időt tölthessen kisfiával, aki két éve végignézte édesapja halálát.

2020-ban született meg Keelie és Scott kisfia, Rupert. A felhőtlen boldogságukat azonban beárnyékolta, amikor Keelie egy csomót vett észre a mellében, és mellrákot diagnosztizáltak nála.

Őszintén szólva arra számítottam, hogy az orvos megnyugtat majd, és hazaküld. Amikor azt mondták, hogy akár rák is lehet, teljesen elzsibbadtam. Semmi mást nem hallottam onnantól – csak a kisfiam járt a fejemben.

– mondta el az anyuka, akit hét hónapnyi kezelés – műtét, 13 kemoterápia és 15 sugárkezelés – után, 2022 végére gyógyultnak nyilvánítottak. A család örömében eladta korábbi otthonát, és egy nagyobb házba költözött, hogy új fejezetet nyisson. 2023-ban jött az újabb csapás: a 33 éves Scott hirtelen meghalt egy vérrög miatt az új otthonukban. A szörnyűség Keelie és Rupert szeme előtt zajlott.

Egyik pillanatban még beszélgettünk, a másikban már nem volt velem. Rupert miatt muszáj volt erősnek maradnom, de belül teljesen összetörtem.

Az anyuka csak látni szeretné, amint felnő a gyermeke / Fotó: GoFundMe

Miután próbálta újraépíteni az életét férje nélkül, Keelie fejfájást és koordinációs problémákat tapasztalt, de a tüneteket eleinte még a sok stressznek tudta be. Ám az állapota csak romlott. Majdnem egy évvel férje halála után, egy kórházi látogatás során – ahová izomhúzódás gyanújával ment – kiderült, hogy a rák visszatért, ezúttal már az agyát is megtámadta.

Az édesanyára műtétek és kezelések sora várt, majd 2025 februárjában, amikor újabb műtéten esett át, sztrókot kapott, aminek következtében lebénult a jobb oldala, és elvesztette a beszédkészségét. Ezzel egyidőben a rákja is növekedésnek indult. Az orvosok most azt mondják, Keelienek legfeljebb 12–18 hónapja van hátra.

Ha a legrosszabb bekövetkezik, akkor Rupert Keelie édesanyjához, Colleen-hez, és nevelőapjához, Stevehez kerül, írja a a Mirror. De Keelie még nem adta fel, mert a mexikói kezelés, amire gyűjt, meghosszabbíthatja az életét.