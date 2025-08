Egyszerű bokaficammal kezdődött: rejtélyes betegség teszi pokollá az édesanya életét

A kezelés általában fizioterápiával kezdődik. A páciensek gyógyszereket is szedhetnek az idegi fájdalom csökkentésére, vagy kipróbálhatnak intervenciós kezeléseket, például idegblokádot.

Amber jelenleg gyógytornára jár, mivel semmilyen más módszer nem enyhítette a fájdalmait. Emellett relaxációs és mentális gyakorlatokat is végez, hogy megbirkózzon a krónikus fájdalom okozta lelki megterheléssel.

Bár Amber továbbra is érez fájdalmat és kellemetlenséget, fellángolások bármikor előfordulhatnak, például időjárásváltozás hatására vagy egy rossz mozdulattól. Rendszeres orvosi felügyelet mellett gyógyszereket szed, és néhány havonta ketamin infúziót is kap, amely segít enyhíteni a fájdalmát. Az infúzió révén jobban tud koncentrálni és az alvása is javult. Bár még mindig nem tud aktív életet élni, mint korábban, már képes fogócskázni gyermekeivel, és reméli, hogy állapota tovább javul - írja az AOL.

Meg akarok próbálni eljutni arra a pontra, ahol egyre kevesebb hirtelen fájdalmam van, és elkezdhetem azt csinálni, amit mindenki, mint például dolgozni vagy nyaralni menni. Kell valami, amiért érdemes élni és küzdeni

– magyarázta Amber.