"Nem tudom, mennyi időm van még" - a kamerák előtt jelentette be a népszerű tévés, halálos beteg

A BBC Gardeners' World nézői könnyekben törtek ki, miután Steve, a műsorvezető megosztotta a műsorban a szívszorító hírt halálos kimenetelű rákjáról. Az epizód során Steve elárulta a nézőknek, hogy nemrégiben halálos rákdiagnózist kapott, és bevallotta, hogy nem biztos benne, meddig él még.
Azt mondta, hogy ez akár „két hónap vagy két év” is lehet. Ennek ellenére optimistán áll a betegségéhez, amit „új kihívásnak” tekint. A BBC közönsége azonnal reagált a szívszorító történetre.
Egy néző ezt posztolta az X-en: „Lenyűgöző kert, ráadásként egy szélmalommal és rendkívül egyedi is. Tipikus Rák bukkan fel abban a fickóban, aki még mindig be akarja fejezni a szélmalmot. Reméljük, hogy sikerül neki, és legyőzi a betegséget, mivel nagyon szereti a feleségét. #KertészekVilága.”
Egy másik így nyilatkozott: „Feltaláló ember, micsoda inspiráció #Kertészvilág.”
Egy harmadik személy így emlékezett vissza: „Nos, ez szomorú és meglehetősen sötét fordulatot vett” – egy érzelmes emoji kíséretében.
Egy negyedik néző hasonlóan megjegyezte: „Csodálatos pár, Szélmalomkert #KertészekVilága #PozitívGondolás.”
Idén év elején a Gardeners' World műsorvezetője, Monty Don nyíltan beszélt a népszerű műsor jövőjéről. A 69 éves műsorvezető 2003 óta a BBC műsorának egyik kedvence. Felmerültek a találgatások, hogy hamarosan lemondhat a posztjáról, különösen a közelmúltbeli egészségügyi aggodalmak sorozata után.
Monty biztosította a rajongókat, hogy a program legalább két évig folytatódni fog, egy Radio Times interjúban elárulta: „Soha nem tervezek két éven túlra, de beleegyeztem, hogy még kettőt csinálok. Ha jól sikerül a műsor, akkor folytatom” – tette hozzá.
A hír azután érkezett, hogy Monty kénytelen volt lemondani több turnéját is, miután a sürgősségire szállították.
„A turné közepén volt egy kis betegséghullámom. Múlt héten kórházban voltam, szóval mostanában pihenek.”
Monty a kertészkedést terápiás hatásúnak írta le, miután szezonális depresszióval (SAD) diagnosztizálták nála.
Kate Thornton White Wine Question Time podcastjában ezt mondta: „Régen diagnosztizáltak nálam szociális szorongást, kétségtelen, hogy november és december mindig a legrosszabb időszak számomra, ki nem állhatom őket.”
2008-ban Monty kisebb szélütést kapott, ami miatt visszavonult a Gardener's Worldtől, és felfüggesztette médiakarrierjét. A műsor rajongóinak ezért nagy csapás, hogy a másik kedvenc, Steve is halálos beteg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.