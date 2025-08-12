"Nem tudom, mennyi időm van még" - a kamerák előtt jelentette be a népszerű tévés, halálos beteg

A BBC Gardeners' World nézői könnyekben törtek ki, miután Steve, a műsorvezető megosztotta a műsorban a szívszorító hírt halálos kimenetelű rákjáról. Az epizód során Steve elárulta a nézőknek, hogy nemrégiben halálos rákdiagnózist kapott, és bevallotta, hogy nem biztos benne, meddig él még.

Azt mondta, hogy ez akár „két hónap vagy két év” is lehet. Ennek ellenére optimistán áll a betegségéhez, amit „új kihívásnak” tekint. A BBC közönsége azonnal reagált a szívszorító történetre.

Egy néző ezt posztolta az X-en: „Lenyűgöző kert, ráadásként egy szélmalommal és rendkívül egyedi is. Tipikus Rák bukkan fel abban a fickóban, aki még mindig be akarja fejezni a szélmalmot. Reméljük, hogy sikerül neki, és legyőzi a betegséget, mivel nagyon szereti a feleségét. #KertészekVilága.”

Egy másik így nyilatkozott: „Feltaláló ember, micsoda inspiráció #Kertészvilág.”

Egy harmadik személy így emlékezett vissza: „Nos, ez szomorú és meglehetősen sötét fordulatot vett” – egy érzelmes emoji kíséretében.

Egy negyedik néző hasonlóan megjegyezte: „Csodálatos pár, Szélmalomkert #KertészekVilága #PozitívGondolás.”

Idén év elején a Gardeners' World műsorvezetője, Monty Don nyíltan beszélt a népszerű műsor jövőjéről. A 69 éves műsorvezető 2003 óta a BBC műsorának egyik kedvence. Felmerültek a találgatások, hogy hamarosan lemondhat a posztjáról, különösen a közelmúltbeli egészségügyi aggodalmak sorozata után.

Monty biztosította a rajongókat, hogy a program legalább két évig folytatódni fog, egy Radio Times interjúban elárulta: „Soha nem tervezek két éven túlra, de beleegyeztem, hogy még kettőt csinálok. Ha jól sikerül a műsor, akkor folytatom” – tette hozzá.

A hír azután érkezett, hogy Monty kénytelen volt lemondani több turnéját is, miután a sürgősségire szállították.

„A turné közepén volt egy kis betegséghullámom. Múlt héten kórházban voltam, szóval mostanában pihenek.”

Monty a kertészkedést terápiás hatásúnak írta le, miután szezonális depresszióval (SAD) diagnosztizálták nála.

Kate Thornton White Wine Question Time podcastjában ezt mondta: „Régen diagnosztizáltak nálam szociális szorongást, kétségtelen, hogy november és december mindig a legrosszabb időszak számomra, ki nem állhatom őket.”