Megrázó diagnózist kapott a kétgyermekes családapa, ez volt az első tünet

Nem vették komolyan a tüneteit, majd nem sokkal később súlyos betegséget diagnosztizáltak Mark Sevillano Jr-nál, aki ráadásul akkor kapta meg a diagnózist, amikor úgy döntött, életmódot szeretne választani. Elege lett ugyanis abból, hogy a mindennapjai kétgyermekes, elvált családapaként csakis a stresszből állnak.

Rákkal diagnosztizálták a kétgyermekes családapát. Fotó: Pexels illusztráció

A 41 éves, kaliforniai Santa Fe Springsből származó férfi ezért 2024 elején elkezdett edzőterembe járni, egészségesen étkezni és már épp úgy érezte, minden kezd jobbra fordulni, amikor hirtelen nyelési problémákkal kezdett küszködni. Ezt követően érkezett a lesújtó hír: nyelőcsőrákkal küzd.

Sosem gondoltam volna, hogy bármilyen rákos megbetegedésem lehet, pláne nyelőcsőrák. Még a nyelőcső szót sem ejtettem ki korábban a számon. Egyáltalán nem volt a látóteremben

- jelentette ki Sevillano, aki rengeteget harcolt az orvosaival azért, hogy egyáltalán elvégezzenek rajta valamilyen vizsgálatot, noha víz ivása nélkül már nyelni sem tudott. Közölték vele, fiatal és a családi kórtörténetében sincs rákos megbetegség, így bizonyára nincs semmi komoly baja.

And suffers...'suddenly'😪💔

*Mark Sevillano Jr.-41-USA

*At the start of 2024, he began working out at the gym 3 days a week, eating healthier foods and ran a few 5Ks

*“I felt better and just when I started feeling better, I … couldn’t really swallow my food comfortably"

*His… pic.twitter.com/jB8QX11B4T — cheri maday (@resilient333) August 14, 2025

A férfi állapota a diagnózis után tovább romlott, ami miatt műtétre került sor: ennek során eltávolítottak 15 centimétert a nyelőcsövéből, továbbá egy eper nagyságú tumort. Orvosai a felsőbeléből alakítottak ki egy új nyelőcsövet a számára, amelyet hozzákapcsoltak a megmaradt, nagyjából 10 centiméteres részhez. Ezt követően jött a kemoterápia, melynek segítségével Sevillano eljutott odáig, hogy mára rákmentesnek mondhatja magát a szörnyű tavalyi évet követően, noha ezután öt évig rendszeres vizsgálatokon kell majd átesnie - írja az UNILAD.