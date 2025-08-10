Kifakadt a gyászoló feleség: „A férjem még élhetne, ha megkapta volna ezt az oltást – rettentően dühös vagyok”

Egy fiatal anya, Ellie James szívszorító története bejárta az egész Egyesült Királyságot: férje, a 34 éves Owain James az egyik legnagyobb, valaha diagnosztizált agydaganattal küzdött, és mindent megtettek a túlélésért – de végül elvesztették a harcot. Ellie ma már úgy érzi, férje ma is élhetne, ha a műtét során több daganatszövetet őriztek volna meg egy életmentő kezeléshez.
Owain teljesen egészségesnek tűnt, amikor 2022-ben furcsa, rövid ideig tartó rohamok kezdődtek nála. A háziorvos először szívproblémára, majd szorongásra gyanakodott, annak ellenére, hogy Owain családjában korábban is előfordult agydaganat. A férfi csak hónapokkal később, súlyos fejfájások miatt került kórházba, ahol egy vizsgálat kiderítette: az agyában egy hatalmas, 14 centiméteres daganat nőtt.
Azonnali műtétre került sor, amelynek során a tumor felét sikerült eltávolítani. A kezelések mellett Ellie és Owain minden létező kiegészítő és kísérleti terápiát kipróbáltak: étrendváltás, vitamininjekciók, immunerősítő infúziók, és egy különleges vakcina, amely a páciens saját daganatszöveteiből készül, hogy az immunrendszer felismerje és elpusztítsa a rákos sejteket. Csakhogy a műtét során eltávolított szövet nagy részét kémiai tartósításnak vetették alá, így csak egyetlen centiméternyi „friss fagyasztott” anyag maradt, ami a minimum adag vakcina elkészítéséhez volt elegendő.
Az első három oltás után csoda történt: a 7 centiméteres daganat teljesen eltűnt, Owain újra sportolt, futott és normális életet élt. Kilenc boldog hónapot kaptak így, ám a betegség végül agresszíven visszatért. Több műtét és külföldi kezelés ellenére a tumor átvette az uralmat, és Owain állapota rohamosan romlott. 2024-ben, mindössze két évvel a diagnózis után, elhunyt.
Ellie most „Owain törvényéért” küzd: célja, hogy törvény kötelezze az orvosokat a műtétek során eltávolított daganatszövet megfelelő megőrzésére, hogy a betegek később új kezelésekhez is felhasználhassák azt, írja a Mirror. Úgy érzi, férje ma is élhetne, ha erről időben tájékoztatták volna őket. Az agydaganat a 40 év alatti felnőttek és a gyerekek legnagyobb gyilkosa, miközben a rákkutatás egyik legkevesebb támogatást kapó területe.
A férjem még élhetne, ha megkapta volna ezt az oltást – rettentően dühös vagyok
– fakadt ki
Nem akarok mást, mint hogy más családok ne járjanak úgy, mint mi
– mondta Ellie, aki egyedül neveli kislányukat, Ameliát, és férje emlékéért harcol tovább.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.