Kifakadt a gyászoló feleség: „A férjem még élhetne, ha megkapta volna ezt az oltást – rettentően dühös vagyok”

Egy fiatal anya, Ellie James szívszorító története bejárta az egész Egyesült Királyságot: férje, a 34 éves Owain James az egyik legnagyobb, valaha diagnosztizált agydaganattal küzdött, és mindent megtettek a túlélésért – de végül elvesztették a harcot. Ellie ma már úgy érzi, férje ma is élhetne, ha a műtét során több daganatszövetet őriztek volna meg egy életmentő kezeléshez.

Férje igazáért küzd az anyuka.

Owain teljesen egészségesnek tűnt, amikor 2022-ben furcsa, rövid ideig tartó rohamok kezdődtek nála. A háziorvos először szívproblémára, majd szorongásra gyanakodott, annak ellenére, hogy Owain családjában korábban is előfordult agydaganat. A férfi csak hónapokkal később, súlyos fejfájások miatt került kórházba, ahol egy vizsgálat kiderítette: az agyában egy hatalmas, 14 centiméteres daganat nőtt.

Azonnali műtétre került sor, amelynek során a tumor felét sikerült eltávolítani. A kezelések mellett Ellie és Owain minden létező kiegészítő és kísérleti terápiát kipróbáltak: étrendváltás, vitamininjekciók, immunerősítő infúziók, és egy különleges vakcina, amely a páciens saját daganatszöveteiből készül, hogy az immunrendszer felismerje és elpusztítsa a rákos sejteket. Csakhogy a műtét során eltávolított szövet nagy részét kémiai tartósításnak vetették alá, így csak egyetlen centiméternyi „friss fagyasztott” anyag maradt, ami a minimum adag vakcina elkészítéséhez volt elegendő.

Az első három oltás után csoda történt: a 7 centiméteres daganat teljesen eltűnt, Owain újra sportolt, futott és normális életet élt. Kilenc boldog hónapot kaptak így, ám a betegség végül agresszíven visszatért. Több műtét és külföldi kezelés ellenére a tumor átvette az uralmat, és Owain állapota rohamosan romlott. 2024-ben, mindössze két évvel a diagnózis után, elhunyt.

Ellie most „Owain törvényéért” küzd: célja, hogy törvény kötelezze az orvosokat a műtétek során eltávolított daganatszövet megfelelő megőrzésére, hogy a betegek később új kezelésekhez is felhasználhassák azt, írja a Mirror. Úgy érzi, férje ma is élhetne, ha erről időben tájékoztatták volna őket. Az agydaganat a 40 év alatti felnőttek és a gyerekek legnagyobb gyilkosa, miközben a rákkutatás egyik legkevesebb támogatást kapó területe.

– mondta Ellie, aki egyedül neveli kislányukat, Ameliát, és férje emlékéért harcol tovább.